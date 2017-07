Kleiner" und "flacher" heißt die Devise auch bei Open-Frame-Stromversorgungen; bevorzugt unter Beibehaltung der Standard-Footprints. Zugleich gilt es, immer wieder unerschrocken die eine oder andere sprichwörtliche Heilige Kuh der Branche zu schlachten. So vertraten die größten Stromversorgungshersteller lange Zeit die Meinung, dass jede Bauform kleiner als 2 Inch × 4 Inch als Printmodul ausgeführt werden muss: EOS jedoch ist bei den Typen WLP mit 75 und 120 W nominal auf den Footprint 2 Inch × 3 Inch (50,8 × 76,2 mm2) umgestiegen - bei gleichzeitig weiterhin besonders niedriger Bauhöhe von lediglich 25,4 mm (1 Inch).

Fokus auf Miniaturisierung

Bereits vor mehr als 20 Jahren, kurz nach der Gründung des Unternehmens, hatte es sich das damalige Entwicklerteam in Mumbai auf die Fahnen geschrieben, bei der Größe seiner AC/DC-Stromversorgungen Benchmarks zu setzen. Dann richtete sich das Augenmerk einige Jahre lang auf andere Schwerpunkte. Doch die in den vergangenen drei Jahren neu auf den Markt gebrachten Open-Frame-Netzteile aus der EOS-Entwicklungsabteilung in Mumbai zeigen, dass die zahlreichen neuen Komponenten und modernen hochpräzisen Produktionsmethoden, die heute verfügbar sind, Erstaunliches möglich machen. EOS setzt jetzt wieder den Fokus auf das Thema "Miniaturisierung" - und zwar sowohl für den industriellen Bereich als auch jeweils nach neuester medizinischer Norm bis Typ BF/Klasse II.

ULP steht hierbei für "Ultra Low Profile" und damit für besonders flache Stromversorgungs-Komponenten. In den kompletten Serien von 40 bis 275 W sind diese Bauteile stets 0,75 Inch bei klassischen Footprints von maximal 5 Inch × 3 Inch. Die Serie WLP mit einer Nominalleistung von 75 bis 350 W ist als low-profile aufgeführt und weist somit eine Bauhöhe von 1 Inch auf. Seit vergangenem Jahr gibt es das WLC bei flexiblen Cooling-Optionen mit der derzeit nominal höchsten maximalen Leistung von 550 W im EOS-Portfolio, jetzt mit einem 5 Inch × 3 Inch Standard-Footprint und 1,5 Inch Höhe.

All diese Komponenten vertragen mindestens marktübliche Temperaturspannen von -40 bis 70 °C Umgebungstemperatur. Sie weisen Wirkungsgrade bis deutlich über 90 Prozent auf und die Standby-Leistung liegt unter den vorgeschriebenen Werten. Alle notwendigen internationalen Zertifizierungen und Nachweise sind vorhanden. Sämtliche ...

