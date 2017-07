FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen halten bis Mittwochmittag an den Gewinnen fest. Die Anleger warten auf die Anhörung von Fed-Chefin Janet Yellen vor dem US-Kongress am Nachmittag. Nach Einschätzung der Societe Generale wird Yellen in ihrer Rede die wirtschaftliche Erholung in den USA im zweiten Quartal unterstreichen und zugleich ihre Meinung zum Ausdruck bringen, dass es sich bei den zuletzt schwachen Inflationsdaten um ein kurzfristiges Phänomen handelt. Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 12.522 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,8 Prozent auf 3.492 Punkte nach oben.

Sollten die Finanzmärkte die Yellen-Aussagen falkenhaft interpretieren, könnte dies die Kurse an den Anleihemärkten erneut unter Druck setzen und die Marktzinsen weiter nach oben treiben. Die Erwartungen der US-Notenbank und der Finanzmärkte an die weitere Zinspolitik liegen bislang weit auseinander - während die Fed vier Zinsschritte bis Ende 2018 in Aussicht stellt, sind am Markt bislang nur zwei Schritte eingepreist. Keine Details zum Zeitrahmen dürfte Yellen zur Bilanzreduzierung machen. Das dürfte das Thema für die kommende Fed-Sitzung sein.

Einen Kurssprung von 7,4 Prozent machen Siltronic nach überraschend starken vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal. Der Wafer-Hersteller hat erneut die Prognose für das Gesamtjahr nach oben genommen. Siltronic rechnet nun mit einem Umsatz von mindestens 1,12 Milliarden Euro, die erst im April erhöhte Prognose war von mindestens 1 Milliarde ausgegangen. Auch die Gewinnmarge wird deutlich höher bei mindestens 27 Prozent erwartet.

Am Devisenmarkt kommt der Euro bis Mittag auf 1,1454 Dollar zurück, notiert damit aber noch immer deutlich über den Vortagesständen. Die Commerzbank erwartet, dass die Fed wohl im September das langsame Ende der Reinvestitionen aus dem QE-Programm verkünden, mit der nächsten Zinserhöhung aber bis Dezember warten wird. Das entscheidende für den Dollar sei daran, dass immer deutlicher werde, dass die Entscheidung zur Bilanzreduzierung kaum einen Einfluss auf den Dollar zu haben scheine.

Bilfinger steigen trotz Gewinnwarnung

Für die Aktie des Modeunternehmens Burberry geht es 2 Prozent nach oben. Nach langer Durststrecke profitiert der Luxusartikelhersteller von einem starken China-Geschäft. Bilfinger drehen nach einem schwachen Börsenstart ins Plus und liegen nun 2,1 Prozent vorne. Wegen Belastungen durch Altprojekte rechnet der Baukonzern nun für dieses Jahr nur noch mit einem ausgeglichenen bereinigten Gewinn. Allerdings setzt der Markt offenbar darauf, dass das Ende der Fahnenstange mit der aktuellen Gewinnwarnung erreicht worden ist, heißt es im Handel.

Metro ziehen an. "Die Aufspaltung war bekannt, der Termin nicht", sagt ein Händler. Die Aufspaltung wird bereits jetzt vollzogen. Die geteilten Aktien sollen bereits am Donnerstag gehandelt werden, als Metro AG und als Ceconomy AG. "Der Kurs dürfte weiter zulegen", so der Händler. Der Kurs legt 1,8 Prozent zu.

Schaeffler fallen 1,4 Prozent, nachdem sie von Jefferies auf "Hold" nach "Buy" abgestuft worden sind. Deutsche Post steigen dagegen um 1,8 Prozent auf 33,70 Euro, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel erhöht hat auf 40 von 35 Euro. Gewinner sind ferner Infineon mit 2,2 Prozent, sie profitieren wie andere europäische Chip-Aktien von der Stärke der US-Branche am Vorabend. STMicroelectronics in Paris springen um 2,1 Prozent.

Naga haussieren weiter - "Neuer Markt is back"

Erneut die rote Laterne im DAX tragen Prosieben mit minus 0,6 Prozent. Hier lasten abermals die negativen Kommentare von großen Häusern wie JP Morgan und BNP Exane auf der Aktie. Der TV-Werbemarkt bereitet hier weiter Sorgen. Der Medien-Sektor in Europa notiert mit Aufschlägen von 0,2 Prozent dagegen leicht im Plus.

Naga haussieren weiter. Der Kurs legt erneut um mehr als 40 Prozent zu und notiert am Mittag bei 13,65 Euro. Zum Börsendebüt am Montag waren sie mit 3,60 Euro gestartet nach einem Ausgabekurs von 2,60 Euro. Die Aktie schloss dann bei 7 Euro und stieg am Dienstag bis auf 10 Euro. "Neuer Markt is back", sagt ein Händler. Naga entwickelt unter anderem eine App für Social Trading. An dem Fintech-Unternehmen ist auch das chinesische Unternehmenskonglomerat Fosun beteiligt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.490,48 0,75 26,00 6,08 Stoxx-50 3.132,75 0,83 25,66 4,06 DAX 12.519,87 0,67 82,85 9,05 MDAX 24.836,41 0,53 131,33 11,93 TecDAX 2.253,68 0,76 16,97 24,39 SDAX 11.008,99 0,74 81,35 15,65 FTSE 7.392,14 0,85 62,38 3,49 CAC 5.185,66 0,88 45,06 6,65 Bund-Future 161,06 0,18 -1,07 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.05 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1458 -0,16% 1,1476 1,1427 +9,0% EUR/JPY 130,05 -0,11% 130,19 130,36 +5,8% EUR/CHF 1,1030 -0,21% 1,1054 1,1048 +3,0% EUR/GBP 0,8908 -0,37% 0,8941 1,1240 +4,5% USD/JPY 113,50 +0,03% 113,46 114,09 -2,9% GBP/USD 1,2863 +0,23% 1,2834 1,2843 +4,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,76 45,04 +1,6% 0,72 -19,6% Brent/ICE 48,20 47,52 +1,4% 0,68 -18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.217,80 1.217,80 -0,0% -0,00 +5,8% Silber (Spot) 15,84 15,85 -0,1% -0,01 -0,6% Platin (Spot) 905,00 903,50 +0,2% +1,50 +0,2% Kupfer-Future 2,69 2,67 +0,7% +0,02 +6,5% ===

