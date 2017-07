Darmstadt (ots) -



- Austauschmöglichkeit mit Neurologen - Patienten, Angehörige und Interessierte können ganz einfach und anonym Fragen stellen - Experten geben Ratschläge für den Alltag mit MS



Seit dem Welt-MS-Tag präsentiert das führende Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck mit "Leben mit MS" ein digitales Ökosystem, bestehend aus Website, Facebook-Community, Newsletter und Youtube-Channel. Jetzt erweitert das Unternehmen sein Angebot um einen Expertenrat. Patienten, Angehörige und Interessierte können sich so nicht nur untereinander, sondern auch mit Spezialisten austauschen.



Ratschläge für das "Leben mit MS"



Innerhalb des Expertenrats haben Patienten, Angehörige und Interessierte die Möglichkeit, ihre Fragen rund um MS an Spezialisten zu richten. Dafür müssen diese nur unter einem Pseudonym ihre Frage stellen. Innerhalb von 48 Stunden erhalten sie dann eine Antwort. Das Team des Expertenrats besteht aus Dr. med. Detlev Schneider, Oberarzt der Abteilung Neurologie und Psychotraumatologie des BG-Klinikums Duisburg, und Carsten Sievers, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Wiesbaden. Sollte eine Antwort eines Experten eine Rückfrage aufwerfen, kann diese problemlos gestellt werden. Mit nur einem Klick öffnet sich für den Nutzer auf der Seite mit der bereits beantworteten Frage ein Rückfrageformular, in das er nur noch sein Pseudonym und seine Frage eingeben muss. Dann sind wieder die Experten am Zug.



Große Themenbandbreite



Von Symptomen über Untersuchungsmethoden bis hin zu Reisen mit der Erkrankung - die Themen, die MS-Patienten, ihre Angehörigen und Interessierte beschäftigen, sind vielfältig. Oft ergeben sich für sie diesbezüglich auch Fragen. Diese können auch unangenehm sein, vor allem wenn sie Themen wie die eigene Sexualität betreffen, über die MS-Patienten meist ungern offen sprechen. Durch den Expertenrat können sie ihre Fragen jetzt anonym und bereits vor einem Arzttermin stellen. Damit möchte Merck auf die Bedürfnisse der Patienten, Angehörigen und Interessierten eingehen und ihnen dort Ratschläge und Tipps geben, wo sie sie dringend benötigen. Wichtig ist: Der Austausch mit den Experten ersetzt kein persönliches Gespräch mit dem behandelnden Neurologen.



Weitere Informationen zu MS und dem Serviceangebot von Merck im Internet:



Website: www.leben-mit-ms.de Facebook: www.facebook.com/MSLeben Youtube: www.youtube.com/LebenmitMS Anmeldung für den "Leben mit MS"-Newsletter: www.leben-mit-ms.de/staying-up-to-date



