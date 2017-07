Unterföhring (ots) - 12. Juli 2017 - Nach zehnjähriger Tätigkeit verlässt Prof. Wolfram Winter Sky Deutschland. Als heutiger EVP Communications und Public Affairs sowie Unternehmenssprecher hatte Wolfram Winter 2007 als geschäftsführender Gesellschafter die Premiere Star GmbH mitgegründet, eine Tochtergesellschaft der damaligen Premiere AG, die dann 2010 von Sky komplett übernommen wurde. Im folgenden Jahr übernahm er schließlich die Verantwortung für die Kommunikation. Von 2015 bis 2016 war er außerdem für den Sky Vermarkter Sky Media GmbH als Geschäftsführer verantwortlich. Ferner war Winter als stellvertretender Vorstandsvorsitzender für die Sky Stiftung aktiv.



Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland: "Wolfram Winter hat einen entscheidenden Beitrag zum Turnaround unseres Unternehmens geleistet. Die Kommunikation wurde unter seiner Regie zurecht mehrmals ausgezeichnet. Wenn man heute über Sky liest, ist die Tonalität eine völlig andere, als es noch vor nicht allzu langer Zeit der Fall war. Wir verlieren einen Kollegen, mit dem ich sehr gerne und partnerschaftlich zusammen gearbeitet habe."



"Es war ein Privileg für dieses Unternehmen zu arbeiten und es war eine einzigartige Zeit. Ich habe viel gelernt und wünsche Carsten Schmidt sowie der gesamten Mannschaft alles Gute für die Zukunft!" sagt Wolfram Winter zum Abschied.



Die Nachfolge wird interimsweise Ralph Fürther antreten. Der bisherige Senior Vice President External Communications ist seit 1999 in verschiedenen Rollen für das Unternehmen tätig.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Moritz Wetter Vice President External Communications Tel. +49 89 9958 5300 moritz.wetter@sky.de