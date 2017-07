LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 25 auf 22,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter anderem wegen des bedeutenden US-Geschäfts kürzte Analyst James Anstead in einer Studie vom Mittwoch seine Gewinnschätzungen für den niederländischen Handelskonzern. Dieser sei zwar nicht immun gegen einen verschärften Wettbewerb in den USA. Die Ergebnisse für das zweite Quartal dürften in diesem Punkt aber dennoch beruhigend wirken./tih/bek

