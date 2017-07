DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.428,60 +0,17% +8,59% Euro-Stoxx-50 3.491,07 +0,77% +6,09% Stoxx-50 3.133,74 +0,86% +4,09% DAX 12.520,88 +0,67% +9,06% FTSE 7.393,01 +0,86% +3,50% CAC 5.187,37 +0,91% +6,69% Nikkei-225 20.098,38 -0,48% +5,15% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,09 +21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,74 45,04 +1,6% 0,70 -19,6% Brent/ICE 48,20 47,52 +1,4% 0,68 -18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.217,41 1.217,80 -0,0% -0,39 +5,7% Silber (Spot) 15,84 15,85 -0,1% -0,01 -0,6% Platin (Spot) 906,55 903,50 +0,3% +3,05 +0,3% Kupfer-Future 2,69 2,67 +0,7% +0,02 +6,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leichte Gewinne dürfte die Wall Street am Mittwoch zum Start verbuchen. Nach mehreren lustlosen Handelstagen hoffen die Anleger auf neue Impulse im Verlauf, denn der lang erwartete Auftritt von US-Notenbank-Präsidentin Janet Yellen vor dem Kongress beginnt am Mittwoch und setzt sich am Donnerstag fort. Die künftige Geldpolitik der Fed, aber auch der anderen Notenbanken, ist gegenwärtig eines der Hauptthemen an den Märkten. Sollte sich Yellen falkenhaft äußern, könnte dies den Dollar treiben und Aktien und Anleihen unter Druck bringen. Am Abend wird das Beige Book mit der Einschätzung der aktuellen US-Ökonomie veröffentlicht. Daneben spielt die allmählich anlaufende Berichtsaison eine große Rolle, zumal bereits am Freitag drei große US-Banken ihre Zahlenwerke vorlegen. Im Hintergrund schwelt die Krise um die mögliche Einflussnahme Russlands auf den US-Wahlkampf im Vorjahr. Am Vortag war der Dollar mit den neuen Enthüllungen um Trumps Sohn und seine Russland-Kontakte unter Druck geraten.

Aussagen zur Umsatzentwicklung dürften die Titel von United Continental Holdings stützen. Im April hatte die Fluggesellschaft ein Erlöswachstum für das Juniquartal im Passagiergeschäft auf Jahressicht von 1 bis 3 Prozent ausgerufen. Nun bezifferte das Unternehmen den Zuwachs mit 2 Prozent. Der Kurzbotschaftendienst Twitter ist auf der Suche nach einem Finanzvorstand fündig geworden. Der ehemalige Goldman-Sachs-Banker und Finanzvorstand des Softwareherstellers Intuit, Ned Segal, soll seinen Posten bei Twitter im August antreten. Das Unternehmen musste zuletzt eine Reihe von Abgängen verkraften. Die Aktie steigt vorbörslich um 0,6 Prozent

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen halten an den Gewinnen fest. Die Anleger warten auf die Anhörung von Fed-Chefin Janet Yellen vor dem US-Kongress am Nachmittag. Sollten die Finanzmärkte die Yellen-Aussagen falkenhaft interpretieren, könnte dies die Kurse an den Anleihemärkten erneut unter Druck setzen und die Marktzinsen weiter nach oben treiben. Einen Kurssprung von 7,4 Prozent machen Siltronic nach überraschend starken vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal. Für Burberry geht es 2 Prozent nach oben. Nach langer Durststrecke profitiert der Luxusartikelhersteller von einem starken China-Geschäft. Bilfinger drehen nach einem schwachen Börsenstart ins Plus und liegen nun 2,1 Prozent vorne. Wegen Belastungen durch Altprojekte rechnet der Baukonzern nun für dieses Jahr nur noch mit einem ausgeglichenen bereinigten Gewinn. Allerdings setzt der Markt offenbar darauf, dass das Ende der Fahnenstange mit der aktuellen Gewinnwarnung erreicht worden ist, heißt es im Handel. Metro ziehen an. Die Aufspaltung wird bereits jetzt vollzogen. Die geteilten Aktien sollen bereits am Donnerstag gehandelt werden, als Metro AG und als Ceconomy AG. Der Kurs legt 1,8 Prozent zu. Schaeffler fallen 1,4 Prozent, nachdem sie von Jefferies auf "Hold" nach "Buy" abgestuft worden sind. Deutsche Post steigen dagegen um 1,8 Prozent, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel erhöht hat. Gewinner sind ferner Infineon mit 2,2 Prozent, sie profitieren wie andere europäische Chip-Aktien von der Stärke der US-Branche am Vorabend. STMicroelectronics in Paris springen um 2,1 Prozent. Erneut die rote Laterne im DAX tragen Prosieben mit minus 0,6 Prozent. Hier lasten abermals die negativen Kommentare von großen Häusern wie JP Morgan und BNP Exane auf der Aktie. Naga haussieren weiter. Der Kurs legt erneut um mehr als 40 Prozent zu und notiert am Mittag bei 13,65 Euro. Zum Börsendebüt am Montag waren sie mit 3,60 Euro gestartet nach einem Ausgabekurs von 2,60 Euro. Die Aktie schloss dann bei 7 Euro und stieg am Dienstag bis auf 10 Euro.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.05 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1456 -0,17% 1,1476 1,1427 +8,9% EUR/JPY 130,03 -0,12% 130,19 130,36 +5,8% EUR/CHF 1,1030 -0,22% 1,1054 1,1048 +3,0% EUR/GBP 0,8907 -0,38% 0,8941 1,1240 +4,5% USD/JPY 113,49 +0,03% 113,46 114,09 -2,9% GBP/USD 1,2863 +0,23% 1,2834 1,2843 +4,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die neuen politischen Enthüllungen in der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump haben Anleger verunsichert. Während der Dollar tendenziell unter Druck geriet, war der vermeintlich sichere Yen-Hafen gesucht. Die Aktienmärkte reagierten überwiegend mit Abschlägen. Dazu gesellte sich eine abwartend vorsichtige Haltung vor der im Tagesverlauf anstehenden Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor dem Kongress. Der steigende Yen drückte derweil vor allem die Börse in Tokio ins Minus, weil der feste Yen die Exportchancen japanischer Unternehmen schmälert. In Australien belasteten die schwer gewichteten Bankentitel den S&P/ASX-200, der um 1,0 Prozent nachgab. Das australische Verbrauchervertrauen von Westpac für Juli zeigte erneut mehr Pessi- als Optimisten - und dies nun schon seit acht Monaten. Commonwealth Bank of Australia büßten 1 Prozent ein - auch Westpac and National Australia verbuchten Abgaben. In Schanghai verlor der Composite nach der Schwäche der Vortage wegen der Regulierungssorgen weitere 0,2 Prozent auf 3.198 Zähler, nachdem der chinesische Leitindex zum Handelsbeginn erstmals seit neun Sitzungen Aufschläge verbucht hatte. In Hongkong stieg der HSI dagegen im späten Geschäft gestützt vom Bankensektor um 0,7 Prozent, wobei auch der 1,5-prozentige Anstieg des Technologieschwergewichts Tencent half. Nach einem weiteren Allzeithoch drehten Geely in Hongkong zwischenzeitlich ins Minus, im späten Geschäft wurden die Titel aber wieder 0,6 Prozent fester gehandelt. Im laufenden Jahr hat der Automobilwert bereits um 150 Prozent zugelegt. Die Analysten von Goldman Sachs hoben das Kursziel um 22 Prozent an. Der mögliche Ausstieg des Mehrheitsaktionärs ließ Singamas Container um 4,8 Prozent nachgeben in Hongkong. Pacific International Lines hält am Hersteller von Containern 41 Prozent und denkt über einen Ausstieg nach.

CREDIT

Etwas zurückgekommen sind am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS). Das Geschäft ist allerdings extrem dünn, heißt es im Handel. Angesichts der geringen Liquidität seien die Geld-Brief-Spannen teils sehr weit.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW steigert Absatz im Juni um 2,1 Prozent

BMW hat seinen Absatz im Juni erneut gesteigert. Die Verkäufe kletterten um 2,1 Prozent auf 232.620 Fahrzeuge. Auf die weiß-blaue Kernmarke entfielen dabei 192.873 Autos, was einem Plus von 2,0 Prozent entspricht. Im ersten Halbjahr rollten mit insgesamt 1,22 Millionen Einheiten 5,0 Prozent mehr Fahrzeuge der BMW Group aus den Autohäusern.

FMC refinanziert Kreditvereinbarung zu günstigeren Konditionen

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat sich günstigere Kreditkonditionen gesichert. Der DAX-Konzern refinanzierte und verlängerte eine besicherte syndizierte Kreditvereinbarung mit einer Laufzeit bis 2019 vorzeitig. Die neue Kreditvereinbarung hat ein Gesamtvolumen von rund 3,9 Milliarden US-Dollar.

Hedgefonds Elliott hält 8,7 Prozent an Stada

Der aktivistische Hedgefonds Elliott hat sich am Arzneimittelkonzern Stada beteiligt. Der Fonds des Investors Paul Singer hielt am 4. Juli 8,7 Prozent der Stimmrechte, davon 6,7 Prozent über Aktien und knapp 2 Prozent über Optionsrechte, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht.

Metro vollzieht Aufspaltung in zwei separate Unternehmen

Metro hat die Aufspaltung des Konzerns vollzogen. Mit Eintragung in das Handelsregister sei die Aufteilung am 12. Juli rechtlich wirksam geworden, teilte die Metro AG mit. Damit ist der Bereich mit Cash & Carry sowie den Real-Warenhäusern auf die Metro Wholesale & Food Specialist AG übergegangen, welche künftig einfach Metro AG heißen wird.

Wirecard erweitert Vorstand und verlängert Vertrag mit CEO Braun

Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat den Vertrag mit seinem Vorstandsvorsitzenden Markus Braun bis Ende 2020 verlängert. Auch COO Jan Marsalek wurde bis Ende des Jahres 2020 wiederbestellt. Dagegen zieht sich Finanzvorstand Burkhard Ley mit Ende seines Vertrags zum Jahresende aus dem operativen Geschäft zurück.

Bilfinger hat 5 von 13 verlustträchtigen Tochterfirmen verkauft

Der Industriedienstleister Bilfinger hat bereits fünf von insgesamt 13 verlustträchtigen Tochtergesellschaften aus dem Kraftwerksgeschäft verkauft, die bis Mitte 2018 entweder abgegeben oder geschlossen werden sollen. Bei weiteren Unternehmen stehe man in Verhandlungen, sagte Finanzvorstand Klaus Patzak in einer Telefonkonferenz.

Vossloh platziert Schuldscheindarlehen über 250 Millionen Euro

Der Eisenbahnkonzern Vossloh hat sich mit einem Schuldscheindarlehen 250 Millionen Euro besorgt. Die in vier Tranchen strukturierte Transaktion soll einen Großteil des 2015 abgeschlossenen und bis Frühjahr 2018 laufenden Konsortialkredits ablösen.

Herrenausstatter Ahlers sieht sich nach erstem Halbjahr im Plan

Der Herrenausstatter Ahlers sieht sich nach den ersten sechs Monaten seines Geschäftsjahres 2016/17 im Plan, die Ziele für das Jahr per Ende November zu erreichen. Demnach soll der Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahreswert von 2,5 Millionen Euro um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz steigen.

Kassensystem-Hersteller Vectron Systems verdient prächtig

Der Kassensystem- und -Software-Hersteller Vectron hat seine Gewinne im ersten Halbjahr 2017 kräftig gesteigert. Das EBITDA kletterte nach vorläufigen Berechnungen um 104 Prozent auf 3,129 Millionen Euro. Unterm Strich verdiente die Vectron Systems AG mit 1,899 Millionen Euro sogar 225 Prozent mehr als vor einem Jahr.

DB Arriva sichert sich 15-Jahresvertrag im Wert von 1,6 Mrd EUR

Die Deutsche-Bahn-Tochter DB Arriva hat eine Ausschreibung in den Niederlanden gewonnen. DB Arriva wird in den nördlichen Niederlanden für weitere 15 Jahre den regionalen Schienenverkehr betreiben. Der Vertrag hat ein Volumen von 1,6 Milliarden Euro und enthält auch grenzüberschreitende Verkehre nach Niedersachsen.

Shell verkauft Anteil an Gasfeld Corrib für 1,2 Milliarden Dollar

Shell trennt sich von einem weiteren Vermögenswert. Das Unternehmen verkauft nach eigenen Angaben seinen Anteil am Corrib-Gasfeld für bis zu 1,23 Milliarden US-Dollar an einen der größten kanadischen Pensionsfonds. Kontrolliert werde der Anteil von 45 Prozent künftig von einer Tochter des Canada Pension Plan Investment Board.

Burberry profitiert von gutem China-Geschäft

Das starke China-Geschäft hat dem britischen Luxusmodehaus Burberry im ersten Geschäftsquartal ein deutliches Umsatzplus beschert. Der Konzern sieht sich außerdem auf Kurs, seine Sparziele zu erreichen. Die Aktie gewinnt kurz nach Handelseröffnung 3,4 Prozent.

CMA prüft geplante Übernahme von Booker durch Tesco vertieft

Die britischen Wettbewerbshüter nehmen die geplante Übernahme des Lebensmittelgroßhändlers Booker durch den größten Lebensmitteleinzelhändler des Landes, Tesco, genauer unter die Lupe. Die Competition and Markets Authority (CMA) befürchtet, dass der Deal nachteilig für die Verbraucher sein könnte.

Securitas-Chef nach Identitätsklau von Gericht für insolvent erklärt

Der Chef des schwedischen Sicherheitskonzerns Securitas, Alf Göransson, ist als Opfer eines Identitätsbetrugs von einem Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden. In einer Mitteilung heißt es, im Namen von Göransson sei ein betrügerischer Kreditantrag gestellt worden. Zuvor seien dem Manager Ende März personenbezogene Daten gestohlen worden.

