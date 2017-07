Zürich - Die Wichtigkeit digitaler Geräte für den Kauf und die Bezahlung von Produkten nimmt rasant zu. Eine neue Studie von Deloitte über die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Konsumentenverhalten im Schweizer Detailhandel belegt diesen Trend.

So stossen Self-Checkout-Automaten auf grosse Akzeptanz: In einer repräsentativen Onlinebefragung von 2'000 in der Schweiz wohnhaften Personen gaben 42% der Befragten an, bereits via Self-Checkout bezahlt zu haben; 65% wollen die Automaten in Zukunft nutzen. Das entspricht einem Wachstum von über 50%. Noch höher dürfte das Wachstum im Bereich des mobilen Bezahlens ausfallen: Heute haben rund 23% bereits Apple Pay, PayPal, Twint oder andere Mobile-Payment-Anbieter verwendet. In Zukunft dürfte es doppelt (46%) so viel sein.

Ein ähnlich hohes Wachstum dürfte demnächst auch die Bezahlung via App des Anbieters aufweisen (17% in Zukunft, 8% heute. Interessanterweise können sich sogar 11% der Schweizer Konsumenten vorstellen, in Zukunft mit virtuellen Währungen wie zum Beispiel Bitcoin zu bezahlen.

Steigende Ausgaben durch mobile Bezahlungssysteme



