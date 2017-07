Die Organisation der Öl-exportierenden Länder (OPEC) spielt auf den internationalen Energiemärkten eine wichtige Rolle. Das Kartell zählt 13 Mitglieder, zu denen die Nationen am Persischen Golf wie Saudi-Arabien, der Iran und Irak gehören sowie fünf afrikanische Länder und zwei Länder im Norden von Südamerika. Aufgrund dieser Diversität ist es für das Kartell manchmal schwierig, mit einer Stimme zu sprechen. Die OPEC vertritt aber, wie es sich in der Vergangenheit beispielsweise während des Öl-Embargos in den Siebzigern schon gezeigt hat, eine bestimmte Philosophie. Das gibt uns Aufschluss darüber, wie die OPEC in Zukunft reagieren könnte.



