Industrie in der Eurozone steigert Produktion kräftig

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Mai spürbar gesteigert. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,3 Prozent. Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,8 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 4,0 Prozent höher. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 3,6 Prozent gerechnet.

Deutsche Stahlproduktion im Juni rückläufig

Die deutschen Stahlerzeuger haben im Juni weniger produziert. Wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte, sank die Rohstahlerzeugung in Deutschland gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,7 Prozent auf 3,6 Millionen Tonnen. Im Halbjahresvergleich ging es mit plus 1,7 Prozent dagegen moderat aufwärts. Die Kapazitätsauslastung betrug im bisherigen Jahresverlauf 90 Prozent.

Arbeitslosigkeit in Großbritannien auf tiefstem Stand seit 1975

Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist in den drei Monaten bis Mai auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahrzehnten gefallen. Aber trotz des robusten Arbeitsmarkts sanken die Löhne nach Anzug der Inflation den dritten Monat in Serie, wie die Statistikbehörde mitteilte. Die Kaufkraft der Briten gerät damit unter Druck. Die Arbeitlosenquote fiel auf 4,5 Prozent, der tiefste Wert seit 1975.

BoE-Vize Broadbent noch nicht bereit für Zinserhöhung

Der Vizegouverneur der Bank of England (BoE), Ben Broadbent, ist noch nicht bereit, für eine Zinserhöhung zu stimmen. In einem Interview mit der schottischen Zeitung The Press and Journal verwies Broadbent auf die vielen Unsicherheiten, die derzeit den Ausblick für die britische Wirtschaft umgeben. Insbesondere erschienen die Unternehmen unsicher über die Perspektiven angesichts des bevorstehenden Ausscheidens aus der Europäischen Union.

EU verlangt von London Anerkennung der Brexit-Rechnung

Die EU hat von Großbritannien verlangt, ihre Forderung nach milliardenschweren Zahlungen wegen des Brexit anzuerkennen. Gespräche über die künftigen Beziehungen zwischen beiden Seiten könnten nur beginnen,wenn es bei den drei großen Austrittsfragen Fortschritte gebe, sagte EU-Verhandlungsführer Michel Barnier am Mittwoch in Brüssel. Dazu gehören neben dem Status der EU-Bürger in Großbritannien und der Nordirland-Frage auch die Finanzforderungen an London.

Trump will Fed-Chefin Yellen durch Berater Cohn ersetzen - Presse

US-Präsident Donald Trump will einem Pressebericht zufolge seinen Wirtschaftsberater Gary Cohn zum nächsten Chef der Federal Reserve machen. Cohn sei der Favorit für die Nachfolge von Janet Yellen, berichtet das Magazin Politico unter Berufung auf informierte Kreise. Cohn, ein früherer Präsident von Goldman Sachs, würde im Kongress sehr leicht eine Bestätigung erhalten, schreibt das Magazin weiter.

EZB teilt bei Dollar-Tender 40 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 40 Millionen an zwei Banken zugeteilt. Bei dem vorherigen Dollar-Tender hatten zwei Banken eine Summe von 55 Millionen nachgefragt und erhalten. Der aktuelle Tender hat einen Festzinssatz von 1,66 (Vorwoche: 1,66) Prozent.

DIW: Neue Eigenkapitalregeln könnten Italien belasten

Die von der Bankenaufsicht geplante schärfere Behandlung von EU-Staatsanleihen bei den Eigenkapitalregeln könnte nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zur starken Belastung für Italien werden. Italienische Banken würden demnach die größte Summe an zusätzlichem Eigenkapital benötigen, wenn die internationale Bankenaufsicht ihre Pläne verwirklicht und das Eigenkapitalprivileg für EU-Staatsanleihen entfällt.

Investoren nehmen Risiken am Markt für Firmenanleihen zu locker

Die Finanzmärkte pendeln gelegentlich zwischen Beharrungsvermögen und Selbstzufriedenheit. Momentan befinden sich die Märkte für Firmenanleihen genau in der Mitte beider Extreme. Staatsanleihen werden derzeit indes von Andeutungen der wichtigsten Notenbanken, sich von der Politik des ultrabilligen Geldes zu verabschieden, geprägt. So legte die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe seit Ende Juni schon um 0,3 Prozentpunkte zu, was auch in die USA hinüberschwappte.

Bundesregierung weitet Schutz bei Firmenübernahmen aus

Unter dem Eindruck zahlreicher Übernahmen deutscher Firmen durch ausländische Konzerne hat die Bundesregierung ihre Prüfkriterien verschärft. Das Bundeskabinett beschloss dazu am Mittwoch in Berlin eine neue Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung. Über die aktuell bereits mögliche Überprüfung hinaus wurden neue Unternehmensbereiche in den Prüfkatalog aufgenommen, untern anderem im Finanz- und Versicherungswesen, bei der Informationstechnik und der Telekommunikation oder auch im Bereich Energie.

