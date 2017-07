43 Milliarden Dollar haben Risikokapitalgeber im zweiten Quartal weltweit investiert. 931 Millionen Dollar entfallen auf Deutschland, mehr als die Hälfte auf zwei Unternehmen.

Fast sechzig Jahre ist es her seit Laurance Rockefeller, Enkel des Öl-Tycoons John Rockefeller, Risikokapital in das Chip-Startup Fairchild Semiconductor steckte und damit sowohl die Halbleiterindustrie im Silicon Valley als auch die Wagniskapitalbranche begründete. Seitdem waren die USA stets Spitzenreiter beim Investieren von Anschubkapital in Jungunternehmen, setzten im Jahr 2000 einen bislang unübertroffenen Rekord mit 100 Milliarden Dollar, was heute ungefähr 142 Milliarden Dollar entspricht.

Nun hat sich bei diesem wichtigen Standortfaktor erstmals Asien an die Spitze gesetzt. Laut der aktuellen Wagniskapitalstudie von PwC und CB Insights wurden in Asien im zweiten Quartal 19,3 Milliarden Dollar investiert, vornehmlich in China. Die USA folgte mit 18,8 Milliarden Dollar.

Mit weitem Abstand dahinter liegen die Europäer mit insgesamt 4,4 Milliarden Dollar, wovon allein 937 Millionen Dollar nach Deutschland flossen. Weltweit wurden im zweiten Quartal rund 43 Milliarden Dollar in über 2000 Unternehmen gesteckt.

"Von jedem international investierten Dollar flossen 45 Cent nach Asien, was den Aufstieg der asiatischen Wagniskapitalbranche verdeutlicht", hebt PwC-Manager Suneet Dua hervor, einer der Autoren der Studie. Und auch bei dem Trend, dass das meiste Geld mittlerweile in einige wenige besonders prominente Jungunternehmen strömt, setzt Asien neue Akzente. Das Überrunden der USA gelang vor allem, weil allein 5,5 Milliarden Dollar in den Taxi-Betreiber Didi Chuxing investiert wurden, der im vergangenen Jahr das einstige Vorbild ...

Den vollständigen Artikel lesen ...