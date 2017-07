Auf vielen Kapuzenpullis der Randalierer von Hamburg prangte das Logo der Outdoor-Marke The North Face. Warum ist die Naturmarke in der linken Szene beliebt - und wie positioniert sie sich?

Die Bilder haben sich ins Gedächtnis eingebrannt: Vermummte Randalierer in schwarzen Kapuzenpullis, die Steine, Böller und Molotow-Cocktails in Menschenmengen werfen und wahllos Autos auf den Straßen Hamburgs anzünden. Nach den Gewalttätern vom G20-Gipfel wird seither europaweit gefahndet. Eine Spur haben sie dabei hinterlassen. Auf vielen der schwarzen Anoraks prangte immer wieder ein Logo: Das weiße Label der Outdoor-Marke The North Face, das sich auf Fotos von schwarzen Hoodies oder Outdoor-Jacken abhob.

The North Face? Bisher ist das Label dafür bekannt, bei Wanderern und Naturfreunden hoch im Kurs zu stehen. In Europa wachsen die Erlöse, die Marke ist bei Studenten und Großstädtern besonders beliebt. The North Face ist neben Columbia die mit Abstand umsatzstärkste Outdoor-Marke weltweit und hält Rivalen wie Jack Wolfskin auf Abstand. Wie kommt ausgerechnet das Natur-Label dazu, in der Linksradikalenszene beliebt zu sein? Und könnte die Liebe der militanten Linken für das Unternehmen zum Image-Problem werden?

In der deutschen Niederlassung in München will das Management über das Thema nicht reden. Anfragen der Presse werde man nur nach Absprache mit den Anwälten beantworten, heißt es dort zunächst. Dann will sich zum Thema doch offiziell niemand äußern. Es sind schließlich Momente wie diese, ...

