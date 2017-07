Deutschland stattet nach gut anderthalb Jahren eine neue zehnjährige Bundesanleihe wieder mit einem Zinskupon von 0,5 Prozent aus. Das ist nicht viel, doch Investoren greifen zu. Warum sie kein gutes Geschäft machen.

Das Timing an den Finanzmärkten ist eine wichtige Sache. Das gilt sowohl für Investoren, die versuchen den richtigen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers hinzubekommen als auch für Emittenten von Aktien und Anleihen. Auch sie versuchen oft, den richtigen Zeitpunkt für die Platzierung hinzubekommen und kündigen diese erst definitiv an, wenn die Stimmung der Investoren gut ist.

Deutschland, nach Italien und Frankreich drittgrößter Anleiheemittent in der Euro-Zone, lässt sich auf dieses Spiel nicht ein. Die für das Schuldenmanagement zuständige und dem Finanzministerium unterstellte Finanzagentur des Bundes gibt stets im Dezember bekannt, an welchem Tag im nächsten Jahr welche Anleihen in welchem Volumen platziert werden. Damit will der Bund den Investoren Planungssicherheit geben, immerhin begibt Deutschland in diesem Jahr Zinspapiere im Volumen von rund 180 Milliarden Euro, in den Vorjahren waren es noch mehr.

Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit werden dabei im Januar und Juli neu aufgelegt und anschließend mehrfach aufgestockt.

Der Verzicht auf den Timing-Versuch kann aber mitunter auch Geld kosten. So ist es auch aktuell. Deutschland hat eine neue zehnjährige Bundesanleihe begeben und bietet den Anlegern dafür erstmals seit Januar 2016 einen Zinskupon von einem halben Prozent. Hätte der Bund die Anleihe vor gut zwei Wochen platziert, wäre er mit einem Zinsschein von 0,25 Prozent davongekommen.

Der Grund: Die Finanzagentur passt die Kupons neuer Anleihen stets dem aktuellen Marktzins, sprich den Renditen, an. Und die sind seit Ende Juni förmlich in die Höhe geschnellt - auch wenn das absolute Niveau natürlich noch sehr niedrig ist. Die Renditen vieler Anleihen stiegen deutlich, die der im Januar platzierten zehnjährigen Bundesanleihe kletterte in kurzer Zeit von 0,25 auf bis zu 0,58 Prozent. "Das schmeckt ein wenig nach Zinswende", meint Felix Herrmann, Kapitalmarktstratege des Fondshauses Blackrock in Frankfurt. Auslöser für die Bewegung war Mario Draghi.

Der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) sagte auf der jährlichen Konferenz der Notenbank im portugiesischen Sintra, dass er reflationäre Kräfte, also Zeichen für eine steigende Teuerung, sehe. Das interpretierten Investoren als ...

