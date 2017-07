Bonn (ots) - Beim Berliner WelcomeCamp 2017 diskutieren Vertreter aus Politik, Kultur und Wirtschaft mit Geflohenen, Netzwerken und Initiativen der Flüchtlingshilfe über ganz konkrete Schritte zur Integration. Die UNO-Flüchtlingshilfe, der deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), unterstützt den Austausch.



Für die Gesellschaft gilt es, zusammen mit den Geflüchteten den gemeinsamen Alltag zu bestreiten, die Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten, Jobs und Wohnungen nachhaltig zu meistern. "Da sind viele Akteure der Gesellschaft gefragt", so der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer. "Deshalb ist es gut, dass neben Initiativen und Geflüchteten auch das Netzwerk des Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) "Unternehmen integrieren Flüchtlinge" dabei ist, um konkrete Unterstützung zu ermöglichen. Darüber hinaus geht es auch um die notwendige Hilfe in den Krisenregionen zur Bekämpfung der Fluchtursachen und zur Lebensrettung der durch Hunger und Flucht gefährdeten Menschen."



Bei dem WelcomeCamp 2017 sind unter anderem das Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge des DIHK, die Initiativen Gesicht Zeigen!, HiMate.org, die Asylothek, schnell-helfen.de und Clarat, die größte Kampagnenplattform der Welt, CHANGE.org und die UNO-Flüchtlingshilfe mit eigenen Beiträgen dabei. Teil der Veranstaltung sind neben thematischen Ausstellungen das Warmup in einem Coworking-Space, eine Kinderbetreuung der Initiative Pass The Crayon und eine Filmdokumentation durch die Medienprojekte Berlin, die jeweils in Berlin ansässig sind, von Geflüchteten Betrieben werden und aktiv für Integration eintreten.



Für die UNO-Flüchtlingshilfe sind das breite ehrenamtliche Engagement und der Austausch aller Beteiligten mit den Institutionen wichtig. Für die UNO-Flüchtlingshilfe unterstreicht Peter Ruhenstroth-Bauer: "Die Organisatoren stellen mit dem WelcomeCamp wichtige Fragen zur gesellschaftlichen Realität im Jahr 2017. Aus den Antworten entstehen schon vor Ort neue Projekte und Initiativen, die von den Machern - wie im letzten Jahr - nachhaltig begleitet und unterstützt werden."



WelcomeCamp2017: 15. Juli, 9.00 bis 21.00 Uhr FMP1, Franz-Mehring Platz 1, 10243 Berlin Weitere Informationen online: www.refugeeswelcome.berlin



Weitere Informationen zur UNO-Flüchtlingshilfe: www.uno-fluechtlingshilfe.de



