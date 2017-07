Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts022/12.07.2017/14:00) - bbv Software Services ist der erste Gold- und Founding-Partner der neuen re.formation-Konferenz, die im September in Zürich stattfinden wird. Die Konferenz ist eine Austauschplattform für führende Schweizer Firmen rund um das Thema "Business Transformation im digitalen Zeitalter". Best Practices zeigen, bei welchen Schweizer Unternehmen die Business Transformation funktioniert und warum sie gelingt. Philipp Kronenberg, CEO der bbv Software Services, freut sich auf den Startschuss der re.formation-Konferenz: "Die neue Plattform ist ideal, um sich auf Augenhöhe zum Thema Digitalisierung auszutauschen. Bei der Digitalisierung geht es jetzt darum, nicht mehr nur zu diskutieren, sondern konkrete Lösungen umzusetzen", so Philipp Kronenberg. "Mit der re.formation-Konferenz können wir interessierten Unternehmen unsere Erfahrungen im Bereich Business Transformation zeigen und erklären, mit welchen Dienstleistungen wie wir sie bei ihrem nächsten Schritt unterstützen können." bbv wurde aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich IT-Beratung und Software Engineering als Founding- und Gold-Partner an Bord der re.formation-Konferenz geholt. bbv begleitet ihre Kunden bei der Business Transformation in Themen wie Internet of Things, Cloud Computing, Industrie 4.0, Mobile Computing oder mit individuellen Softwarelösungen und steht mit ihrer Technologie-, Methoden- und Branchen-Expertise in allen Bereichen der Softwareentwicklung zur Seite. Die re.formation-Konferenz findet am 27. September 2017 in der Samsung Hall in Dübendorf statt, als Parallelkonferenz zum Agile Leadership Day. Die Schwesterkonferenz fokussiert sich auf Agilität, moderne Organisationsformen und Leadership im digitalen Zeitalter. Mit dieser Kombination soll der Austausch von Business und Technologie gefördert und die beiden Bereiche zu einer agilen Einheit verbunden werden. Organisiert wird die Konferenz von einem hochkarätigen Board, das sich aus Vertretern von namhaften Schweizer Firmen und einer Gruppe von marktführenden Partnern zusammensetzt. (Ende) Aussender: bbv Software Services AG Ansprechpartner: Philipp Kronenberg, CEO Tel.: +41 41 429 01 11 E-Mail: philipp.kronenberg@bbv.ch Website: www.bbv.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170712022

