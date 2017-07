Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündet in Essen eine globale Wohlstandsmission. Dafür muss Ludwig Erhards Namen herhalten - und sein spätes Vermächtnis vergessen werden.

Was für ein Kompliment! "Frau Merkel, Sie sind ein Mordsweib", sagte ein Mann aus dem Publikum in der Philharmonie in Essen, wo die Bundeskanzlerin auf Einladung der Funke-Mediengruppe sprach. Deren Verleger Stephan Holthoff-Pförtner ist nordrhein-westfälischer CDU-Grande und seit dem 30. Juni 2017 nordrhein-westfälischer Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Medien (ja, Medien!). Ein Heimspiel für Merkel inmitten des roten Ruhrgebiets.

Vor sichtlich Besserverdienenden, meist angezogen wie für einen Opernabend, sang die Kanzlerin ein Hohelied der globalen Wohlstandspolitik. So waren ihre Zielvorgaben für Deutschland - "Vollbeschäftigung bis 2025", erneuerbare Energien, Breitbandausbau, Soli abschaffen, steuerliche Forschungsförderung - nur ein Vorspiel für die eigentliche Botschaft: "Wohlstand für Alle" und das weltweit.

Die globale Win-Win-Situation ist Merkels Bild von der Zukunft: Es ginge darum, "alle Beteiligten zu Gewinnern zu machen." Nur bei einer wachsenden Weltwirtschaft müssten Vorteile der einen nicht mit Nachteilen für andere bezahlt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...