die Centrotec Sustainable AG will noch rasch die günstige Zinssituation auf den Kapitalmärkten ausnutzen, bevor bei der EZB ein Umdenken einsetzt. Mindestens 50 Mio. Euro will man so mit einer Anleihe erlösen.

Günstigere Refinanzierung

Die Vermarktung soll über die Bayerische Landesbank laufen, die das Geschäft bis Ende August abgewickelt haben soll, so die derzeitige Planung. Centrotec will ein unbesichertes Schuldscheindarlehen begeben ... (Mark de Groot)

