Duff Phelps, ein führender unabhängiger Berater mit Erfahrung in den Bereichen Bewertung, Unternehmensfinanzen, Streitigkeiten und Untersuchungen, Einhaltung von Regeln und Richtlinien (Compliance) und Aufsichtsangelegenheiten sowie anderen Governance-Fragen, hat den Abschluss der Integration von REAG mit der Änderung von dessen Markennamen in Duff Phelps Real Estate Advisory Group bekannt gegeben. REAG, das seit 1992 in der Immobilienbewertung und -beratung führend ist, wurde im Rahmen der Akquisition von American Appraisal 2015 durch Duff Phelps übernommen. Die REAG-Marke wurde mit dem Rest von Duff Phelps zusammengeführt und geht als Duff Phelps Real Estate Advisory Group mit neuem Logo an den Markt.

Die Duff Phelps Real Estate Advisory Group ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das umfassende Unterstützung bei Gewerbeimmobilien-Investitionen und -Transaktionen bereitstellt, Klienten beim Vermögens- und Portfoliomanagement zur Seite steht, Fachdienstleistungen erbringt sowie Finanzierungs- und Schuldenberatung anbietet. Die Duff Phelps Real Estate Advisory Group umfasst 300 Experten, die von 25 Büros weltweit aus tätig sind. Die Niederlassungen in Europa befinden sich hauptsächlich in Italien, Deutschland, Großbritannien, Irland, Spanien, Portugal, den Niederlanden und Frankreich.

Die Duff Phelps Real Estate Advisory Group stellt auch weiterhin unabhängige Beratung in Übereinstimmung mit internationalen Standards bereit, darunter spezifische Dienstleistungen wie Immobilienbewertung, Investitions- und Transaktionsberatung, Analyse von Portfolios notleidender Kredite (Non-Performing Loans, NPLs) sowie Übernahmen und Veräußerungen von öffentlichen und privaten Vermögenswerten sowie Unternehmensbereichen.

Die Führungskräfte der Duff Phelps Real Estate Advisory Group, Leo Civelli und Paola Ricciardi CEO und Country Manager Italien von Duff Phelps REAG S.p.A. sowie James Bauer Country Manager Deutschland der Duff Phelps REAG GmbH -, werden ihre jeweiligen Rollen beibehalten.

"Teil eines globalen Unternehmens wie Duff Phelps zu sein, hilft uns dabei, auf die Herausforderungen eines zunehmend komplexen, globalen Marktes zu reagieren", stellte Leo Civelli fest. "Unser Name kann sich ändern, aber nicht die Qualität unserer Dienstleistungen, unsere Kompetenz und Erfahrung, die uns immer aus der Masse herausgehoben haben. Als Duff Phelps Real Estate Advisory Group können wir unseren Klienten mit einem umfassenderen Angebot von Dienstleistungen zur Seite stehen, die durch unser weltweites Netzwerk von Experten mit umfangreicher Branchen- und Fachkompetenz bereitgestellt werden."

Yann Magnan, EMEA Leader bei Duff Phelps, kommentierte: "Die Markenumstellung stellt einen wesentlichen Schritt auf dem Weg zur Vereinheitlichung unserer weltweiten Immobilienkanzlei und zur weiteren Konsolidierung unserer Führungsposition im Markt dar. Die Duff Phelps Real Estate Advisory Group wird weiterhin Klienten bei der Verwaltung ihrer Vermögenswerte unterstützen, wie immer mit dem Ziel, die Qualität ihrer Dienstleistungen beständig weiter zu verbessern."

Über Duff Phelps

