32 Journalisten hatte das Bundespresseamt nachträglich den Zugang zum G20-Gipfel verwehrt. Der Ausschluss ruft Gewerkschaften und Opposition auf den Plan. Gab es Absprachen mit ausländischen Geheimdiensten?

Opposition und Gewerkschaften fordern von der Bundesregierung Auskunft zum nachträglichen Entzug etlicher Journalisten-Akkreditierungen beim G20-Gipfel in Hamburg. "Ich will von der Bundesregierung wissen, ob es bei der Zulassung von Journalisten zum G20-Gipfel irgendeine geheimdienstliche Zusammenarbeit mit der Türkei oder Russland gab", sagte Grünen-Chef Cem Özdemir der "Rheinischen Post" vom Mittwoch. Sollte dies der Fall sein, wäre es ein Skandal. Es müsse klar sein, dass über die Akkreditierung von Journalisten zu einem wichtigen Ereignis in Deutschland weder Ankara noch Moskau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...