Köln (ots) - Mit einem sechsteiligen Sommer-Special startet "Das Quiz für den Westen" mit Marco Schreyl am Freitag, den 14. Juli 2017, um 21 Uhr im WDR Fernsehen. Eines der Highlights dieser zweiten Staffel ist der Gastauftritt von Alpenrocker Andreas Gabalier am 28. Juli 2017.



Immer zwei Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen stellen sich ab Freitag wieder jede Woche den Quiz-Fragen - allerdings nicht allein: Jeweils ein Prominenten-Team steht den Kandidaten zur Seite. Die Promis geben alles, damit ihr Kandidat ins Show-Finale einzieht, und die Zuschauer dürfen gespannt sein: Trauen die Kandidaten den Prominenten die richtige Antwort wirklich zu? Oder gehen sie lieber selbst ins Risiko?



In der ersten Folge treten Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer mit Moderator und Schauspieler Ralph Morgenstern gegen WDR-2-Radiomoderatorin Steffi Neu und Nachrichtensprecher Jan Hofer an. Weiter geht es am 21. Juli mit den Moderatoren Sonya Kraus und Guido Cantz. Ihre Quiz-Gegner: die Entertainerin Hella von Sinnen und Moderator Yared Dibaba. Außerdem dabei bei den insgesamt sechs Sommer-Ausgaben: Claudia Kleinert, Marcel Reif, Peter Neururer, Dave Davis, Mimi Fiedler, Sven Pistor und Helmut Gote.



Zum Ablauf: "Quiz für den Westen"-Moderator Marco Schreyl stellt über insgesamt drei Runden Fragen aus verschiedenen Themenbereichen. Die Kandidaten müssen dabei entscheiden, ob sie die Quizfrage selbst beantworten oder lieber an ihre Promis abgeben. Derjenige, der sich und das Wissen seiner Prominenten besser einschätzen und mehr Fragen richtig beantworten kann, zieht ins Finale ein.



Im Finale ist man als Kandidat auf sich alleine gestellt. Dann heißt es: einen der gegnerischen Prominenten bezwingen - das eigene Promi-Team darf nicht mehr helfen. Wer mehr weiß als der Promi-Gegner, verdoppelt sein bisher erspieltes Geld: Bis zu 5.000 Euro können die Kandidaten so pro Show gewinnen.



Das "Quiz für den Westen" ist Teil der crossmedialen WDR-Programmaktion "Sommer im Westen". Alle Infos dazu gibt es unter sommer.wdr.de.



Der WDR produziert "Das Quiz für den Westen" in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment GmbH. Redaktion: Katja Banse



