Finanzmittel sollen Wachstum, Fahrplanerstellung für Technologieprodukte und internationale Expansion beschleunigen

Voices.com, der weltweit größte Online-Marktplatz für Voice-over-Produkte, gab heute bekannt, dass Morgan Stanley Expansion Capital, die wachstumsfokussierte Privatinvestitionsplattform bei Morgan Stanley Investment Management, dem Unternehmen Wachstumskapital in Höhe von 18 Millionen US-Dollar bereitgestellt hat. Dies ist die erste institutionelle Investition in Voices.com seit seiner Gründung im Jahr 2005. Die Investitionsmittel sollen zur Erweiterung des globalen Betriebs, des Produktangebots für Kunden und Abonnenten sowie zur weiteren Verbesserung der führenden unternehmenseigenen Technologie und Systeme des Unternehmens verwendet werden.

Voices.com ist die führende globale Plattform, die Käufer von Audio- und Voice-over-Produkten und -Dienstleistungen mit der umfangreichsten Online-Auswahl von mehr als 200.000 Stimmkünstlern und Synchronsprechern verbindet und insgesamt über 100 Sprachen und Dialekte abdeckt. Seine Haupt-Website www.voices.com verzeichnet jährlich etwa zwei Millionen individuelle Besucher und hat bisher mehr als 250.000 Transaktionen ermöglicht, darunter für Animations- und Dokumentarfilme, Unternehmensinhalte, Filme, Radioinhalte, Videospiele und andere Projekte. Zu den Kunden von Voices.com gehören Fortune-500-Unternehmen, führende Produzenten, Werbeagenturen und kreative Firmen sowie kleine und mittelständische Unternehmen.

Die weltweite Voice-over-Branche erlebt ein rasches Wachstum innerhalb eines Sektors, der auf mehr als 4 Milliarden US-Dollar jährlich beziffert wird, wobei der Online-Anteil mit rapidem Anstieg inbegriffen ist. Angesichts der Fortschritte in der digitalen Aufnahme- und Schnitt-Technologie, die hochwertige Audioproduktion aus räumlich entfernten Tonstudios ermöglichen, wenden sich Fachleute an Voices.com, um Verbindungen mit traditionellen und neuen Käufern von Voice-over-Produkten und -Dienstleistungen herzustellen. Voices.com bietet Käufern schnellen Zugang zu einem globalen, vielfältigen und historisch unzureichend Stimmtalenten, die auf der Online-Komplettplattform des Unternehmens nahtlos ausgewählt und bereitgestellt werden. Aufträge werden gewöhnlich innerhalb von 24 bis 48 Stunden erledigt, was die Produktionszeitpläne im Vergleich zu historischen Aufnahmemethoden drastisch verkürzt.

"Voices.com baut die traditionell bestehenden Schranken von Zeit, Geografie und Zugang ab, um unseren Kunden die besten Synchronsprecher und Stimmkünstler zu bringen, ohne Abstriche bei der Produktionsqualität zu machen, was durch rapide und anhaltende technologische Fortschritte möglich wird. Diese Investition markiert den Beginn einer neuen Ära für das Unternehmen und wird uns in die Lage versetzen, unseren sehr vielfältigen Kundenstamm noch besser zu bedienen", erklärte David Ciccarelli, CEO und Mitbegründer von Voices.com. "Content-Ersteller, und zwar sowohl Videoproduzenten als auch Markenmanager bei großen und kleinen Unternehmen, erwarten, dass die Voice-over-Arbeit mit der Gedankenarbeit Schritt hält, und Voices.com sorgt dafür, dass dies so ist. Wenn wir nun in unsere nächste Wachstumsphase eintreten, werden wir unseren punktgenauen Fokus auf die Mehrwertschöpfung für unsere Geschäftskunden und Stimmkünstler präzise beibehalten."

"Wir sind sehr gespannt auf diese Partnerschaft mit Voices.com", fügt Robert Bassman, Managing Principal bei Morgan Stanley Expansion Capital, hinzu. "Mit seiner führenden Online-Plattform betreut das Unternehmen einen umfangreichen Kundenstamm mit evolvierenden Anforderungen von herkömmlicher Fernseh- und Rundfunkwerbung bis hin zu Hörbüchern und Podcasts mit digitalen Medienformaten. Die technologiebasierten Self- und Full-Service-Produkte des Unternehmens stellen zusammen mit seiner breit gefächerten Palette an Künstlertalenten einen überzeugenden Wertvorschlag dar. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Voices.com bei der Erweiterung des Geschäftsumfangs."

"Die Beteiligung von Morgan Stanley Expansion Capital und seine Investitionserfahrung entspricht genau unseren Vorstellungen für das fortgesetzte Wachstum von Voices.com. Mit der Begeisterung und Unterstützung dieses Teams für unsere gemeinsame Vision sollte sich für unser Geschäft, unsere Mitarbeiter, Künstler und Kunden ein ganz neues Spektrum von Chancen eröffnen", so Stephanie Ciccarelli, Mitbegründerin und Chief Brand Officer bei Voices.com.

Über Voices.com

Voices.com wurde 2005 gegründet und ist der weltweit größte Online-Marktplatz für Audio- und Voice-over-Produkte und -Dienstleistungen mit nahezu einer halben Million Geschäftskunden und Sprechern. Seine Haupt-Website www.voices.com verzeichnet jährlich rund zwei Millionen individuelle Besucher und hat bisher bereits mehr als 250.000 Transaktionen ermöglicht. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London, Kanada, beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und betreut Kunden und Stimmkünstler in 139 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.voices.com oder folgen Sie Voices.com auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Über Morgan Stanley Expansion Capital

Morgan Stanley Expansion Capital ist die wachstumsfokussierte Private-Investment-Plattform von Morgan Stanley Investment Management. Das Unternehmen konzentriert sich auf Wachstumskapitalbeteiligung und Kreditinvestitionen in wachstumsstarke Sektoren, darunter Technologie, Gesundheitswesen, Verbraucher- und digitale Medien. Morgan Stanley Expansion Capital nimmt bereits seit mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich Chancen für Wachstumsinvestitionen wahr. Es hat bisher in mehr als 190 Unternehmen investiert und nutzt dabei die globale Marke und die Verbindungen von Morgan Stanley.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170712005192/de/

Contacts:

Für Voices.com

Katie Byrne, 617-426-2222

Kbyrne@v2comms.com