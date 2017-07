Der Handelsriese Metro ist Geschichte. Der Düsseldorfer Konzern hat sich in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler aufgespalten, die ab Donnerstag an der Börse notiert sind. Das Amtsgericht Düsseldorf trug die Aufteilung am Mittwoch ins Handelsregister ein und räumte damit eine letzte Hürde aus dem Weg. Klagen von Aktionären konnten die...

Den vollständigen Artikel lesen ...