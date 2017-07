Kiel (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die i&k software GmbH, Geschäftsreisespezialist mit Sitz in Schleswig-Holstein ist Winner des German Brand Awards 2017 in der Kategorie "Industry Excellence in Branding Corporate Services & IT".



Über den Preis: Der German Brand Award



Initiiert von der Designinstanz Deutschlands, juriert von einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft: Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher - und bringt nicht nur die Gewinner voran, sondern die gesamte Branche. Über die Vergabe des German Brand Award entscheidet eine unabhängige Jury aus Markenexperten unterschiedlicher Disziplinen.



Die i&k software GmbH im Profil



Die modernen Softwarelösungen der iuk software GmbH, die als Inhouse- oder Cloud-Lösungen verfügbar sind, werden bei über 800 Kunden deutschland- und europaweit für die effiziente und kostensparende Abrechnung der Geschäftsreisekosten eingesetzt. Leistungsmerkmale und Markenwerte, wie zum Beispiel die Priorisierung der höchsten Datensicherheit für die Kunden der i&k oder der Fullservice des i&k Servicecenters, der sich von der Buchung und der Organisation der Dienstreise bis hin zur Zahlung der Reisekosten erstreckt, sind einige der Gründe für diese bedeutende Auszeichnung. Des Weiteren beeinflussten die Innovationen, die Qualität und die Modernität der Softwareprodukte des IT-Dienstleisters die Entscheidung der Jury. Die i&k capture App, die das Scannen der Belege von unterwegs ermöglicht, Reisewarnungen für die spezifischen Reiseländer, die im System integriert und abrufbar sind oder die Wahl des Flugs oder des Mietwagens im System direkt bei dem jeweiligen Anbieter, sind nur einige Vorzüge. Das Angebot der i&k für Kunden von individuellen Modifikationen, Zusatzbausteine wie der Import der Kreditkartendaten oder einer Budgetverwaltung oder die informativen Seminare und Tagungen über steuerliche Neuerungen und Reisesicherheit runden das Profil des "Winners" aus Schleswig-Holstein ab.



Diana Pabst Geschäftsführerin der i&k:



Die i&k-Geschäftsführerin Diana Pabst nahm den Preis während der feierlichen Verleihungsgala am 29. Juni in Berlin im Namen des gesamten Teams entgegen: "Der German Brand Award ist ein renommierter Wettbewerb, an dem Unternehmen teilnehmen, die durch das German Brand Institute und die Expertengremien hierfür nominiert wurden. Bereits die Nominierung war daher eine wunderbare Überraschung für uns. Dass wir jetzt als einer der bundesweit besten Markenstrategen ausgezeichnet wurden, freut uns umso mehr und bestätigt uns in unserem Wirken."



www.iuk-software.com



OTS: i&k software GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127314 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127314.rss2



Pressekontakt:



i&k software GmbH Abteilung Marketing Marie Christin Pabst Kurt-Schumacher-Weg 11 24782 Büdelsdorf 04331 - 43782 0