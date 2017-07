Dem Küchenhersteller Alno AG (ISIN: DE0007788408) springt nach Bekanntgabe der Zahlungsunfähigkeit am Dienstag der Großaktionär Tahoe Investors zur Seite. Die Aktie von Alno stürzte nach der Ankündigung des Insolvenzverfahrens seit Handelsbeginn zeitweise um mehr als 50 % ab.

Alno hatte gestern bekanntgegeben, dass am Mittwoch beim Amtsgericht Hechingen ein Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt wurde. Der Vorstand entschied sich dafür, das Unternehmen für zahlungsunfähig zu erklären, da bisherige Verhandlungen mit Gläubigern und potentiellen Investoren zu keinem positiven Ergebnis geführt haben. Mit betroffen sind auch die Tochterunternehmen Gustav Wellmann GmbH & Co. KG und Alno Logistik & Service GmbH. Der Geschäftsbetrieb wird weiterhin aufrecht erhalten.

Sanierungsmaßnahmen reichen nicht aus

Der Küchenhersteller hatte Anfang des Jahres mit einem von Tahoe Investors GmbH (Tahoe) initiierten Sanierungsprogramm begonnen und die geplanten Maßnahmen weitgehend abgeschlossen. Die dadurch erreichte Verbesserung des operativen Ergebnisses reicht laut Tahoe aber nicht aus, ...

