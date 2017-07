Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Baar ZG (pts023/12.07.2017/14:50) - Die CasaRiviera AG kann dieses einzigartig paradiesische, mediterrane Anwesen mit renovierter 18-Zimmer-Villa (5 Bäder, 3 Küchen) und 50'000-m2-Grundstück zum äußerst günstigen Schnäppchen-Preis von 1,95 Mio. Euro anbieten (der Schätzpreis liegt bei 4 bis 6 Mio. Euro und der Liebhaberpreis noch viel höher). Die Immobilien-Perle bietet herrliche 180-Grad-Aussicht aufs Meer und die zu Füßen des Landguts liegende historische Altstadt, im Zentrum der Blumen-Riviera (West-Ligurien). Das Anwesen liegt nur 5 Minuten vom Meer entfernt. In der Nähe des ca. 50'000 m2 großen, paradiesischen Anwesens befinden sich: die historische Altstadt, das Meer mit vielen verschiedenen Stränden, weitere malerische und renommierte Küstenstädte, Golfplätze und ein Großteil der Sehenswürdigkeiten West-Liguriens. Durch die 400 Meter lange Privat-Allee (gesäumt von stattlichen Rosskastanien, Olivenbäumen und 15 Meter hohen Stechpalmen) erreicht man von der Hauptstraße das Tor der Villa. Bei einem riesigen Eukalyptus beginnt wahres Wohlbefinden von Geist und Körper. Auf dem ca. 50'000 m2 großen Grundstück wachsen stattliche Olivenbäume, Eukalyptusbäume, Pfirsichbäume, Weinreben, mediterrane Flora und Fauna. Das ganze Anwesen ist ein Kraft-Ort der Natur. Herrschaftliche Villa und 50'000-m2-Park mit herrlicher Aussicht Die 18-Zimmer-Villa (mit 5 großzügigen Bädern, 3 Küchen + PIZZA/Ofen Küche), mit 600 m2 Wohnfläche ist vorzüglich renoviert (in DACH-Qualität). Für Restaurationen und die Renovation wurden in den letzten 15 Jahren über 2 Mio. Euro investiert (neues Heizsystem, neue hochwertige Böden, neue Hausversorgungssysteme). Das Herz des Hauses ist das 70 m2 große Kamin-Wohnzimmer mit gewölbter Decke. Es öffnet sich auf eine 100 m2 große Terrasse mit Blick auf die historische Stadt und bietet einen 180-Grad-Panoramablick aufs Mittelmeer. Das Haus wurde von den heutigen Besitzern komplett renoviert und mit besten Materialien gründlich modernisiert. So wurde z.B. der Boden mit "Cotto" und Schiefer erneuert. Alle 5 Schlafzimmer sind mit eigenem Bad ausgestattet und das stattliche Wohnzimmer wird klassisch von einem 2 m hohen Stein-Kamin dominiert. Im Eingangsbereich gibt es eine eigene Wohnung, z.B. für Bedienstete, Bodygards oder Empfangspersonal. Mehr als 6 Nebengebäude mit über 400 m2 Nutzfläche sind noch unrenoviert. Diese könnten auch für die Beherbergung von Gästen oder zur Untervermietung hergerichtet werden. Der altersbedingte Verkauf ist der Grund für den äußerst günstigen Schnäppchenpreis von 1,95 Mio. Euro. Das Grundstück allein wäre für Liebhaber bereits mehr wert. Von der paradiesischen Residenz übersieht man das Mittelmeer (180-Grad-Aussicht) und bei einem ruhigen Sonnenaufgang ist es möglich, den ganzen Weg hinunter nach Elba und zur Toskana zu sehen. Ein einzigartig schönes Anwesen mit herrlich großzügigen Terrassen, Olivenhainen, mediterranen Pflanzen und eigener Wasser-Quelle. Zweifellos einer der idyllisch schönsten Flecken auf der Erde, so nahe und so zentral an der Riviera. Ein Paradies für Entspannung und Wohlbefinden, aber auch mit sehr viel Potenzial für Events, Festanlässe und schöne Erlebnisse. CasaRiviera.ch bietet Ferienhäuser und -wohnungen an der Riviera für jeden Bedarf. Wer an der Riviera in Ligurien Kapital renditereich anlegen, ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung kaufen möchte, der profitiert bei CasaRiviera von äußerst attraktiven Angeboten mit Preisreduktionen bis 75 % im Vergleich zur ersten Bank-Schätzung. Mehr dazu unter: https://plus.google.com/u/0/b/102311241088353919776/102311241088353919776 CasaRiviera hat für jeden Bedarf einzigartig attraktive Angebote im westlichen Ligurien: - Über 250 Ferienhäuser mit Preisen von 58'000 Euro bis 480'000 Euro - Über 100 Villen mit grossen Gärten und Preisen ab 390'000 Euro - Über 250 Wohnungen mit Preisen von 58'000 Euro bis 290'000 Euro West-Ligurien besitzt unvergleichliches Wetter im Schutz der Alpen und ist daher im Sommer nicht so heiß (ganz selten und nur wenige Tage nur mal kurz über 30 Grad) und im Winter nicht so kalt wie Tessin, Toscana, Cote d'Azur. Das warme Mittelmeer drückt von Süden gegen die Berge und erwärmt das Klima im Winter, so wie das Mittelmeer mit seinen max. 26 Grad im Sommer schön kühlt. Rechtsbeistand und Sicherheit CasaRiviera.ch empfiehlt und bietet: Juristisch sichere Abwicklung und Rechtsbeistand durch neutralen, spezialisierten Anwalt, der in Koordination mit den italienischen Notaren verlässliche Verträge erstellt. Das Rechtsgeschäft wird durch die eigene Schweizer Gesellschaft abgewickelt und unterliegt Schweizer Recht. Für Kapitalanlagen und Immobilien-Angebote an der Riviera lohnt es sich, die passenden Angebote von CasaRiviera.ch anzufordern und zu prüfen. (Ende) Aussender: CasaRiviera AG Ansprechpartner: Cora Genge und Team Tel.: +41 41 511 03 66 E-Mail: info@casariviera.ch Website: www.casariviera.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170712023

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2017 08:50 ET (12:50 GMT)