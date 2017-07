Die E.on-Aktie hat sich zuletzt wieder stabilisiert. Es macht sich zunehmend bezahlt, dass der Versorger den Fokus auf die neue, attraktive Energiewelt rückt. Mit den Kern- und Kohlekraftwerken war E.on in den vergangenen Jahren noch häufig in der Kritik gestanden. Ausgerechnet die verbliebene Atomtochter gerät nun wieder in die Schlagzeilen.

