WASHINGTON (Dow Jones)--Die Fed-Chefin Janet Yellen geht davon aus, dass die Zinsen in den USA in den nächsten Jahren schrittweise steigen werden. Allerdings werde das Zinsniveau nicht auf ein so hohes Niveau klettern wie in früheren Zyklen, schrieb Yellen in einer Erklärung, die sie vor ihrer halbjährlichen Anhörung vor dem Kongress abgab. Die Zinsen müssten nicht mehr so stark steigen, bis ein neutrales Niveau erreicht sei. Yellen gab keinen Hinweis, wann mit der nächsten Zinserhöhung zu rechnen ist.

Auch die Aussagen zum geplanten Bilanzabbau blieben vage. Im Zuge der Finanzkrise hat die Fed ein gewaltiges Portfolio von rund 4,5 Billionen Dollar aufgebaut. Die Fed will diese Bilanz schrittweise abschmelzen. "Der Rat rechnet damit, dass die Umsetzung in diesem Jahr beginnt, vorausgesetzt die Wirtschaft entwickelt sich wie erwartet", sagte Yellen.

Die Fed hat im Juni ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent erhöht. Es war die vierte Zinserhöhung seit der globalen Finanzkrise und der zweite Schritt in diesem Jahr. Ökonomen glauben, dass die Fed einen weiteren Zinsschritt vor Jahresende machen will. Während am Arbeitsmarkt praktisch volle Beschäftigung herrscht, hadert die Fed allerdings mit der niedrigen Inflation, die zuletzt sogar weiter nachgelassen hat.

July 12, 2017

