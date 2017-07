Frankfurt am Main/ Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Empfang 50 Jahre Deutsche Sporthilfe mit Auftakt der Initiative "50 Jahre - 50 Projekte / Kanzleramtsminister Altmaier hält Laudatio auf Christian Neureuther als Preisträger der "Goldenen Sportpyramide" 2017



Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum 50-jährigen Jubiläum der Deutschen Sporthilfe die Bedeutung der Stiftung für den Leistungssport in Deutschland hervorgehoben: "Das, was die Sporthilfe leistet, ist etwas sehr Wertvolles", sagte Merkel am Mittwoch im Rahmen der Verleihung der "Goldenen Sportpyramide" an Christian Neureuther. "Sie ermöglicht Menschen, die sich dem Leistungssport verschrieben haben, diesen ausüben zu können." Vor allem für die Vielfalt des Sports sei die Sporthilfe unerlässlich, so Merkel weiter. "Viele Sportarten haben viele Liebhaber, stehen aber nicht so im Fokus wie der Fußball. Deshalb ist es wichtig, dass es die Deutsche Sporthilfe gibt."



Kanzleramtsminister Peter Altmaier, der die Laudatio auf Christian Neureuther hielt, forderte stärkere Unterstützung für die Deutsche Sporthilfe: "Der Sport hat seinen festen Platz in der Gesellschaft, und dazu gehört auch, dass wir den Spitzensport mit Staat und Wirtschaft fördern. Das Engagement der Deutschen Sporthilfe wird von der Politik gesehen, anerkannt und gewürdigt."



Die Deutsche Sporthilfe stellte anlässlich des Empfangs im Kanzleramt die neue Initiative "50 Jahre - 50 Projekte" vor, mit der gezielt Förderprojekte außerhalb des regulären Förderbudgets realisiert werden sollen. Elf Kuratoren der Sporthilfe hatten bereits in den letzten Wochen die Unterstützung der Initiative zugesagt, die Zukunfts-Projekte in 50 Sportarten mit Beträgen zwischen 2.000 Euro und 40.000 Euro fördern soll. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Ilgner konnte im Kanzleramt Förderzusagen in Höhe von 180.000 Euro vorweisen.



Preisträger Christian Neureuther nahm die Auszeichnung mit der "Goldenen Sportpyramide" zum Anlass, das mit der Ehrung verbundene Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro zu verdoppeln und ebenfalls für Projekte im Rahmen der neuen Initiative zur Verfügung zu stellen. Inspiriert durch diese großzügige Geste sagte auch Philip Holzer, Sporthilfe-Kurator und Aufsichtsratsmitglied bei Eintracht Frankfurt, spontan eine Unterstützung von 50.000 Euro zu.



Die "Goldene Sportpyramide" wird seit 2000 für das Lebenswerk einer Sport-Persönlichkeit verliehen, die Wahl erfolgt durch die bisherigen Preisträger sowie den Sporthilfe-Stiftungsrat als unabhängige Jury. Gleichzeitig wird Neureuther in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen, die nun 109 Mitglieder hat. Den exklusiven Fahrservice stellte wie bei allen großen Sporthilfe-Veranstaltungen Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Deutschen Sporthilfe.



Weitere Informationen finden Sie auf www.sporthilfe.de und www.hall-of-fame-sport.de



Hinweis an die Redaktionen: Kostenfreies Foto- und Bewegtbildmaterial Von der Veranstaltung in Berlin bieten wir ab ca. 16:30 Uhr einen sendefertig geschnittenen und vertonten Video-Beitrag an, der rechtefrei und kostenlos genutzt werden kann. Hier geht's zum Download (Quelle: Deutsche Sporthilfe): http://bit.ly/2uQBPZk



Video-Rohmaterial stellen wir Ihnen auf Nachfrage gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf direkt an: Timon Saatmann // E-Mail: ts@teamon.de // Tel.: 0176 / 31361539.



Fotomaterial steht unter Verwendung des Foto-Credits "picture alliance für Deutsche Sporthilfe" zum Download auf der Homepage der Deutschen Sporthilfe bereit: http://bit.ly/2vc6pfs



OTS: Stiftung Deutsche Sporthilfe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51413.rss2



Pressekontakt: Stiftung Deutsche Sporthilfe Hans-Joachim Elz Otto-Fleck-Schneise 8 60528 Frankfurt am Main Tel: 069-67803 - 350 Fax: 069-67803 - 599 E-Mail: hans-joachim.elz@sporthilfe.de Internet: www.sporthilfe.de und www.hall-of-fame-sport.de