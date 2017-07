Andersen Global freut sich, seine neue Präsenz in der Türkei bekannt zu geben, die auf einem Kooperationsvertrag mit NAZALI Tax Legal, einer führenden Steuer- und Rechtsberatungskanzlei mit Standorten in Istanbul, Ankara, Izmir und Bursa beruht. Die Hinzufügung von NAZALI Tax Legal als Kooperationsunternehmen von Andersen Global ist Teil der aktuellen Strategie von Andersen zum Ausbau einer größeren Plattform in der Region. Das Nazali-Team wird vom Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Ersin Nazali geleitet.

"Unsere wichtigste Philosophie war stets und bleibt auch künftig die Etablierung und Aufrechterhaltung einer vertrauensvollen Beziehung zu unseren Kunden, über die wir ihnen einen objektiven, erstklassigen Service bieten können. Diese Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, Ressourcen zu kombinieren und noch mehr nahtlosen, herausragenden Service weltweit bereitzustellen", sagte Ersin Nazali. "Darüber hinaus ist diese Zusammenarbeit ein sehr wichtiger Indikator für das internationale Vertrauen und Interesse an der türkischen Wirtschaft im kommenden Zeitraum. Da die Türkei ein Zentrum für steuerliche und juristische Dienstleistungen für Länder des Mittleren Ostens sowie zentralasiatische Länder ist, wird das Serviceangebot für unsere lokalen und internationalen Kunden und Länder in diesem Kontext diversifiziert und erweitert."

NAZALI Tax Legal hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2015 zu einer der führenden Anwaltskanzleien für Finanz- und Rechtsfragen in der Türkei entwickelt. Die Fachleute bei NAZALI Tax Legal bieten Rechts- und Steuerberatungsdienste in einer Vielzahl von Branchen für viele nationale und internationale Kunden, einschließlich Gesellschafts- und Handelsrecht, Unternehmensrestrukturierung, Steuerrecht, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht, Zoll- und Außenhandelsrecht, intellektuelles Eigentumsrecht sowie Prozess- und Konkursrecht.

"Die Expansion in die Türkei ist signifikant und darüber hinaus strategisch, aufgrund der geographischen Lage des Landes zwischen Europa und Asien", kommentierte Mark Vorsatz, der Vorstandsvorsitzende von Andersen Tax. "Das starke Wachstum und die immense Entwicklung des Unternehmens innerhalb eines kurzen Zeitraums verdeutlichen den Unternehmergeist von Ersin und den Fachleuten bei NAZALI Tax Legal, sowie die hohe Qualifikation der Personen, die uns beitreten."

Nazali schließt sich Andersen Global mit über 60 Steuer- und Rechtsexperten an und erwartet, dass sich die Größe des Unternehmens im Laufe des kommenden Jahres verdoppeln wird. Andersen Global beschäftigt derzeit über 2.000 Fachkräfte weltweit und verfügt mit seinen Mitgliedsfirmen und Kooperationspartnern über 68 Niederlassungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170712005029/de/

Contacts:

Andersen Tax

Megan Tsuei, 415-764-2700