Zürich - Noch ist die Lage der Schweizer Inlandsbanken zufriedenstellend - obwohl das durchschnittliche Aufwand-Ertrag-Verhältnis in den letzten fünf Jahren um etwa 6 Prozentpunkte gestiegen und die Eigenkapitalrendite um fast ein Fünftel auf 5,7 Prozent gesunken ist. Damit die Situation stabil bleibt, müssen die Banken strukturelle Schwächen sowohl auf der Kosten- als auch der Ertragsseite beheben, die durch Markttrends wie die Digitalisierung aktuell zusätzlich verstärkt werden. Dies erfordert in den nächsten Jahren eine Reihe taktischer Optimierungen und strategische Transformationen der Geschäftsmodelle. Zu diesen Ergebnissen kommt die Strategieberatung Oliver Wyman in ihrem grossangelegten Schweizer Banking Report 2017, der die Situation und Perspektiven des inländischen Bankenmarktes der Schweiz analysiert. Für die Studie untersuchten die Berater mehr als 300 ausgewählte Inlandsbanken.

Expandierendes Kredit- und Einlagevolumen förderte in den letzten Jahren das Wachstum der im Schweizer Inlandsgeschäft tätigen Banken. Trotz sinkender Margen konnten sie den Gesamtertrag durch die Erhöhung der Bilanzsummen und der damit verbundenen Risiken stabil halten. Dazu wurde das Hypothekengeschäft um jährlich 4,5 Prozent im Zeitraum von 2011 bis 2016 ausgeweitet. Allerdings sinkt das Kreditwachstum bereits seit einiger Zeit, so dass Geschäftsmodelle und Strategien nicht mehr auf weiteres Wachstum des Kreditvolumens über der Rate des BIPs setzen können.

Die derzeitige Abhängigkeit der Banken vom Zinsgeschäft ist ein Klumpenrisiko. Der Ertragsanteil liegt aktuell bei 55 Prozent, bei kleineren Instituten macht er sogar bis zu 80 Prozent der Gesamterträge aus. Doch langfristig prognostiziert Oliver Wyman bis 2022 nur noch ein Minimalwachstum der Zinserträge von einem Prozent pro Jahr. Alternative Ertragsquellen müssen viele Banken jedoch erst aktiv ausbauen oder neu erschliessen, um zusätzliches Wachstum generieren zu können. Zu solchen möglichen Ertragsquellen zählen Provisionen und Handelserträge, Erträge aus dem Wealth ...

