Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Industriekonzern dürfte in den ersten sechs Monaten von Wechselkurseffekten profitiert haben, denen jedoch Belastungen aus Verkäufen von Beteiligungen gegenüber stünden, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Studie vom Mittwoch. Rohstoffkosten dürften die Ergebnisse mit 100 Millionen Euro belasten. Das könne aber durch höhere Preise in den kommenden Quartalen wieder ausgeglichen werden./bek/ag

