NEW YORK (Dow Jones)--Gewinne dürfte die Wall Street am Mittwoch zum Start verbuchen. Im Blickpunkt stehen Aussagen von US-Notenbank-Chefin Janet Yellen vor dem Kongress. Überraschungen blieben dabei aus, doch die Marktreaktion spricht für eine leicht taubenhafte Interpretation. So gab der Dollar etwas nach, die Aktienfutures und die Anleihenotierungen legten zu. Yellen sagte, die Wirtschaft wachse in diesem Jahr mit moderatem Tempo und kündigte an, dass die Fed den Plan zum Bilanzabbau in diesem Jahr umsetzen werde. Spannend könnte es noch bei der Anhörung um 16.00 Uhr werden. Am Abend wird das Beige Book mit der Einschätzung der aktuellen US-Ökonomie veröffentlicht.

Daneben spielt die allmählich anlaufende Berichtssaison eine große Rolle, zumal bereits am Freitag drei große US-Banken ihre Zahlenwerke vorlegen. Im Hintergrund schwelt die Krise um die mögliche Einflussnahme Russlands auf den US-Wahlkampf im Vorjahr. Am Vortag war der Dollar mit den neuen Enthüllungen um Trumps Sohn und seine Russland-Kontakte unter Druck geraten.

Dollar gibt nach

Nachdem der Dollar am Morgen einen Teil der Vortagesverluste aufgeholt hatte, gab er mit den Yellen-Aussagen wieder leicht nach. Der Euro wird mit rund 1,1475 Dollar bezahlt.

Der Ölpreis setzt die Erholung vom Vortag fort, gestützt von der Dollarschwäche. Darüber hinaus hat der US-Branchenverband American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Lagerabbau in den USA vermeldet. Der Bericht wurde als klarer Preistreiber am Ölmarkt interpretiert. Am Mittwoch kommen noch die Daten der EIA zu den US-Lagerbeständen. Sollten sie ähnlich ausfallen, könnten die Preise noch weiter aufwärts laufen. WTI-Öl steigt um 1,6 Prozent auf 45,75 Dollar je Fass.

Der Goldpreis tendiert wenig verändert bei 1.218 Dollar je Feinunze. Am Anleihemarkt geht es nach den Aussagen Yellens etwas stärker aufwärts. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys fallen im Gegenzug um 3 Basispunkte auf 2,33 Prozent.

Fluglinien mit Prognosen gesucht

American Airlines legen vorbörslich 2,3 Prozent zu. Die Fluglinie hat die Umsatzprognose pro Sitzmeile für das zweite Quartal angehoben. Sie erwartet nun ein Plus von 5 bis 6 Prozent nach zuvor 3,5 bis 5,5 Prozent. Auch bei United Continental Holdings könnten Aussagen zur Umsatzentwicklung die Titel stützen. Im April hatte die Fluggesellschaft ein Erlöswachstum für das Juni-Quartal im Passagiergeschäft auf Jahressicht von 1 bis 3 Prozent ausgerufen. Nun bezifferte das Unternehmen den Zuwachs mit 2 Prozent. Vorbörslich steigt das Papier um 0,2 Prozent.

Der Kurzbotschaftendienst Twitter ist auf der Suche nach einem Finanzvorstand fündig geworden. Der ehemalige Goldman-Sachs-Banker und Finanzvorstand des Softwareherstellers Intuit, Ned Segal, soll seinen Posten bei Twitter im August antreten. Das Unternehmen musste zuletzt eine Reihe von Abgängen verkraften. Die Aktie steigt vorbörslich um 0,6 Prozent.

Die Aktie von Fastenal legt nach Quartalszahlen des Herstellers von Verbindungstechnik um 7,6 Prozent zu. Das Unternehmen hat bei Umsatz und Gewinn stärker abgeschnitten als die Experten erwartet hatten.

Energiewerte profitieren vom gestiegenen Ölpreis. So steigen Chesapeake Energy um 2,5 Prozent, Exxon um 0,7 Prozent und Chevron um 1 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 -4,0 1,39 14,5 5 Jahre 1,88 -5,2 1,93 -4,5 7 Jahre 2,14 -4,0 2,18 -10,3 10 Jahre 2,33 -3,4 2,36 -11,5 30 Jahre 2,90 -2,1 2,92 -16,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.05 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1472 -0,03% 1,1476 1,1427 +9,1% EUR/JPY 129,96 -0,18% 130,19 130,36 +5,7% EUR/CHF 1,1030 -0,22% 1,1054 1,1048 +3,0% EUR/GBP 0,8894 -0,53% 0,8941 1,1240 +4,4% USD/JPY 113,27 -0,16% 113,46 114,09 -3,1% GBP/USD 1,2897 +0,49% 1,2834 1,2843 +4,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,75 45,04 +1,6% 0,71 -19,6% Brent/ICE 48,09 47,52 +1,2% 0,57 -18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.217,93 1.217,80 +0,0% +0,13 +5,8% Silber (Spot) 15,86 15,85 +0,1% +0,01 -0,4% Platin (Spot) 909,85 903,50 +0,7% +6,35 +0,7% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,6% +0,02 +6,5% ===

July 12, 2017

