Big Data, das Sammeln und Auswerten großer Datenmengen, gilt als unentbehrlich - vor allem mit Blick auf die Profitabilität von Unternehmen. Auch Fondsmanager setzten auf Big Data und Anleger können daran mitverdienen.

Einst Horrorszenario, heute wirtschaftliche Notwendigkeit: Wer als Manager eines Marktführers seiner Branche nicht auf die Analysen auf Basis von Big Data setzt, bleibt selten in der ersten Reihe. Denn das Sammeln und Auswerten von Daten optimiert Abläufe, hilft Kosten zu senken und macht Zusammenhänge transparenter. Beispiel Gesundheitssektor: Als Google vor einigen Jahren eine Zusammenarbeit mit dem Pharmariesen Sanofi beschloss, geschah dies mit dem Ziel, die Daten von Diabetes-Patienten miteinander abzugleichen, um die geeignete Dosis für jede charakteristische Gruppe von Patienten zu ermitteln und die Wechselwirkungen zu erfassen.

Die Vorteile von Big Data im Gesundheitswesen liegen auf der Hand. So wird die Diagnose in vielfacher Hinsicht verbessert, Risikofaktoren für bestimmte Krankheiten eher erkannt und die Auswahl von Behandlungsmethoden und die Kontrolle ihrer Wirksamkeit gewährleistet. Die Einsatzgebiete für die Analyse riesiger Datenmengen sind schier endlos, Unternehmen lassen sich ständig Neues dazu einfallen. Beispielsweise hat der Generali Versicherungskonzern bei Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen in einem Tarif den Nachweis ihrer Kunden über einen so genannten Tracker, ein Fitnessarmband, eingeführt. Belohnt wird, wer regelmäßig Sport treibt oder etwa gesunde Lebensmittel einkauft. Je mehr Versicherte da mitmachen, umso mehr erfährt die Assekuranz über ihre Versicherten.

Hunderte Sensoren und Bewegungsmuster im Stadion

Beispiel Automobilindustrie: In einem modernen Neuwagen finden sich bis zu 100 verschiedene Sensoren, deren Daten ausgelesen, weitergeleitet und ausgewertet werden. Diese bilden die Grundlage beispielsweise ...

