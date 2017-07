Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lloyds von 86 auf 87 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die britische Großbank habe bei den Gewinnen prozentual zweistelliges Wachstumspotenzial zu bieten, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer Studie vom Mittwoch. Zudem deute sich für das laufende Jahr eine Aktienrendite in Höhe von 9 Prozent an. Sie setze sich zusammen aus einer Dividendenrendite von 5,4 Prozent und Aktienrückkäufe im Wert von 1,7 Milliarden Pfund./bek/tih

ISIN: GB0008706128