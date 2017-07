London - Im Vorfeld des G20-Gipfels haben die EU und Japan das Freihandelsabkommen JEFTA beschlossen, so die Analysten von Aberdeen Asset Management. Das Abkommen solle Wachstum und neue Jobs bringen - in Europa wie auch in Japan. Aber wie stehe es derzeit wirklich um die japanische Wirtschaft? Hier die Einschätzung von Kei Okamura, Investment Manager bei Aberdeen Asset Management: "Während der schwächere Yen und eine globale Erholung bei den Investitionen die Exporte beflügelten, gibt die Binnenwirtschaft ein gemischtes Bild ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...