Auf Plakatflächen und Litfaßsäulen steht es in großen Buchstaben: "Trink, was dir Spaß macht! Probier mal wieder Vitamalz". Eine Botschaft, die ankommt. Immer mehr Menschen greifen wieder zu Vitamalz und verhelfen im ersten Halbjahr zu deutlichem Wachstum.



Vitamalz ist eine außerordentlich erfolgreiche Traditionsmarke mit überaus großer Bekanntheit und Sympathie. Als erster Malztrunk in den 30er Jahren in Deutschland entwickelt, ist das erfrischende, alkoholfreie Getränk für Jung und Alt seit Jahrzehnten ein stabiler Faktor im deutschen Getränkemarkt. Mit einer neuen Kampagne setzt Vitamalz nun wieder Impulse, wodurch das Potenzial dieser starken Marke neu entfacht wird. Das zahlt sich aus. Die Marke Vitamalz ist seit 2016 im Eigentum von Krombacher. Im ersten Halbjahr hat Krombacher den Vitamalz-Ausstoß um 20.000 hl und damit um +25,2% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Ursachen für die überaus positive Entwicklung sind neben den Kommunikationsmaßnahmen die positive Akzeptanz des neuen 0,75 l Gebindes im Markt sowie der neue attraktive Kasten für Vitamalz.



Marketing Geschäftsführer Uwe Riehs zu der weiteren Entwicklung: "Wir schauen zuversichtlich auf die zweite Jahreshälfte, zumal wir mit Hochdruck an neuen Ideen arbeiten, die die Marke weiter voranbringen werden. Zahlreiche Aktivierungsmaßnahmen geben eine gute Wachstumsperspektive für die Zukunft."



