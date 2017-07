Krombach (ots) -



KROMBACHER'S FASSBRAUSE wächst weiter



KROMBACHER'S FASSBRAUSE läuft. So lautet das Fazit zum ersten Halbjahr 2017, denn die Zahlen können sich sehen lassen. Um sage und schreibe +21,4 % liegt die Fassbrause aus dem Siegerland über dem Vorjahr. Damit legt sie um stolze 10.000 hl zu. Insbesondere die neue Sorte Cola & Orange legte einen furiosen Start hin und belebt das komplette Segment. Als echte Alternative zu etablierten Cola-Mix-Getränken erschließt Deutschlands beliebteste Fassbrause ein neues, erfolgreiches Segment und spricht neue Verwender an. Aber auch die klassischen Sorten wachsen und gewinnen neue Freunde hinzu.



Platz 1 für KROMBACHER'S FASSBRAUSE



KROMBACHER'S FASSBRAUSE baut seine Marktführerschaft konsequent aus: knapp 30% Marktanteil (Quelle: Nielsen Marktforschung) bedeutet Platz 1 im nationalen Marken-Ranking.



0,00 % Alkohol: Eine der ganz wenigen Fassbrausen ohne alkoholfreies Bier



Da sich KROMBACHER'S FASSBRAUSE von Anfang an als eine der ganz wenigen Fassbrausen im Markt als Getränk für die ganze Familie positioniert hat, hat man seinerzeit beschlossen auf die traditionelle Rezeptur zu setzen. Dies zahlt sich aus. KROMBACHER'S FASSBRAUSE ist auf Basis eines natürlichen Malzauszuges hergestellt und nicht mit alkoholfreiem Bier. Damit handelt es sich um ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk mit 0,00 % Alkohol und ist damit ein erfrischendes Geschmackserlebnis für die ganze Familie. Mit den Sorten Zitrone, Holunder, Schwarze Johannisbeere, Rhabarber, Apfel und Cola & Orange ist für jeden Geschmack etwas dabei.



