Die AfD heischt um Aufmerksamkeit - mit der Androhung von Verfassungsklagen gegen Gesetze, die sie kippen will. Doch mehr als Schattenboxen ist das nicht. Denn die Partei ist gar nicht klageberechtigt.

Was hat die AfD bloß? Ihr Einzug in den Bundestag scheint ein Selbstläufer zu sein angesichts von Umfragen, die die Partei stabil zwischen sieben und zehn Prozent taxieren. Selbst der von der AfD regelmäßig hart angegangene Forsa-Chef Manfred Güllner sieht die Partei schon sicher im Parlament. "Dass die AfD noch unter die Fünf-Prozent-Hürde rutscht, halte ich für unwahrscheinlich", sagte Güllner kürzlich dem Handelsblatt. Er sehe aber keine Themen, mit denen sie noch zulegen könne.

Genau das scheint die AfD derzeit umzutreiben - die Sorge, auf den letzten Metern bis zur Wahl doch noch vom Aufmerksamkeitsradar der breiten Öffentlichkeit zu verschwinden. Und schuld daran sind in der AfD-Denke nicht etwa sie selbst, sondern die Medien. Eigens, um das Klagelied der Partei zu illustrieren, produzierte sie ein knapp einminütiges Video mit der Spitzenkandidatin Alice Weidel.

Die AfD-Frontfrau blickt mit einem aufgesetzt nachdenklichen Gesichtsausdruck in die Kamera. Dazwischen geschnitten sind Bilder vom aktuellen politischen Tagesgeschehen. Alles und jeder kommt dabei zu Wort - nur eben die AfD nicht. Weidel greift dann nach einer Tageszeitung, fängt an zu blättern. Aber ohne Erfolg. Kein AfD-Bericht. Nirgends. Dann spricht Weidel in die Kamera: "Stellen Sie sich einmal vor: Es ist Wahljahr und die größte Oppositionspartei kommt in der öffentlichen Berichterstattung überhaupt gar nicht vor. Und stattdessen diskutieren nur diejenigen unter sich, die das (es folgt kurz dazwischen geschnitten eine brennende Barrikade vom G20-Gipfel) verbockt haben."

Den Leidensdruck der AfD unterstreicht der AfD-Bundeschef Jörg Meuthen, indem er das Video seiner Parteikollegin auf Twitter verbreitet und dazu schreibt: "Leider nur zu wahr, die AfD wird bewusst totgeschwiegen." Dabei scheint die aktuelle Themenlage der Partei in die Hände zu spielen: Nur steuert die AfD in den Debatten mitunter in Sackgassen, aus den sie nur schwer wieder herauskommt.

Beispiel: Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen Hasskommentare bei Facebook & Co.Vollmundig erklärte Weidel, ihre Partei werde hierzu eine Verfassungsklage prüfen, weil das Gesetz von Justizminister Heiko Maas ...

