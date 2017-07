Frankfurt - Die Ölpreise sind seit gestern Abend deutlich gestiegen, so die Analysten der Commerzbank.Brent handele am Morgen bei 48,3 USD je Barrel, WTI bei knapp 46 USD je Barrel. Das sei jeweils 2 USD mehr als das gestrige Tagestief. Auslöser sei ein überraschend kräftiger Rückgang der US-Rohöllagerbestände um 8,1 Mio. Barrel in der letzten Woche gewesen, den das API gestern nach Handelsschluss berichtet habe. Zudem habe die US-Energiebehörde EIA in ihrem am Abend veröffentlichten Monatsbericht die Prognose für die US-Ölproduktion im nächsten Jahr etwas nach unten revidiert. Diese solle nun nur noch um 570 Tsd. auf durchschnittlich 9,9 Mio. Barrel pro Tag steigen (bislang +680 Tsd. auf 10,01 Mio. Barrel pro Tag).

