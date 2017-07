Aussagen von Mario Draghi wurden am Markt in letzter Zeit immer wieder zum Ausgangspunkt für wilde Spekulationen über die weitere EZB-Geldpolitik. Ist die Zinswende schon in Sicht? Ulf Krauss von der Helaba mit einer Einschätzung. Im Interview mit Moderatorin Viola Grebe erklärt der Rentenmarktstratege außerdem, warum Anleihen zuletzt von diesen Spekulationen profitieren konnten.