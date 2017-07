Winterthur (ots) - Autoneum publiziert mit dem Corporate

Responsibility Report 2016 erstmals einen Bericht gemäss dem weltweit

führenden GRI-Standard in Nachhaltigkeits-Berichterstattung. Der

Bericht ist ein Element des neu im Unternehmen geschaffenen

Geschäftsfeldes Corporate Responsibility. Mit dieser Erweiterung

bekräftigt das Unternehmen seine Verpflichtung zur Transparenz und

bekennt sich klar zu den Prinzipien der unternehmerischen

Verantwortung.



Als Marktführer im Akustik- und Wärmemanagement für Fahrzeuge ist

es Ziel von Autoneum, auch im Bereich Corporate Responsibility neue

Massstäbe in seinem Industrieumfeld zu setzen. Durch einen

verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt, Mensch und Gesellschaft

möchte das Unternehmen einen entscheidenden Beitrag zu einer

nachhaltigen Zukunft leisten.



Im Zeichen dieser Verpflichtung publiziert Autoneum für das

Geschäftsjahr 2016 seinen ersten Corporate Responsibility Report

gemäss den Anforderungen der Global Reporting Initiative (GRI), des

weltweit führenden Standards in Nachhaltigkeits-Berichterstattung.

Der neue Bericht wird damit zum zentralen Element des neu im

Unternehmen verankerten Geschäftsfeldes Corporate Responsibility. Das

Unternehmen hat im Vorfeld des Berichts sein Datenmanagement weiter

ausgebaut und optimiert. So werden zu den für Autoneum wesentlichen

Aspekten der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit

dieses Jahr neue Kennzahlen und vertieftere Informationen publiziert,

was zur erhöhten Transparenz gegenüber den Anspruchsgruppen von

Autoneum und der breiten Öffentlichkeit beiträgt.



Autoneum hat 2016 erneut deutliche Verbesserungen und Resultate in

den verschiedenen Dimensionen von Corporate Responsibility erreicht.

Das Unternehmen erzielte insbesondere in "Gesundheit und

Arbeitssicherheit" herausragende Ergebnisse, was sich in der

Verbesserung sämtlicher relevanter Kennzahlen widerspiegelt. Die

bereits hohen Arbeitsstandards wurden durch zahlreiche globale

Programme weiter verfestigt. Zudem wurde die Compliance- Organisation

des Unternehmens weiter gestärkt, das Trainings-Curriculum in diesem

Bereich wesentlich erweitert und ein elektronisches Meldesystem für

potentielle Verstösse gegen den Verhaltenskodex eingeführt. Dank der

systematischen Umsetzung von Ökoeffizienzprojekten in den weltweiten

Werken von Autoneum konnte der Wasser- und Energieverbrauch deutlich

reduziert und die Rezyklierungsquote signifikant erhöht werden.



"2017 ist der Startpunkt für ein neues Kapitel in nachhaltiger

Unternehmensführung", erklärt Martin Hirzel, CEO von Autoneum. "Wir

haben in der ersten Jahreshälfte mit der Implementierung des

Geschäftsfeldes Corporate Responsibility eine konzernweit

verantwortliche Corporate Responsibility-Funktion etabliert, die alle

Aktivitäten des Unternehmens in diesem Bereich überwachen und

weiterentwickeln wird. Zudem haben wir einen entsprechenden

Lenkungsausschuss ins Leben gerufen, um das Thema auf höchster

Entscheidungsebene zu verankern. Damit sind die Voraussetzungen für

ein umfassendes, systematisches Corporate Responsibility-Management

geschaffen, dessen Aufgabe es sein wird, eine Langfrist-Strategie mit

umfassenden Zielsetzungen im Bereich Corporate Responsibility zu

entwickeln."



Autoneum bietet eine Vielzahl an multifunktionalen und

leichtgewichtigen Komponenten für Lärm- und Hitzeschutz im Fahrzeug

an, die sich durch einen hohen Anteil an wiederverwerteten Fasern und

Materialien auszeichnen. Bereits im Innovations- und

Produktenwicklungsprozess werden Nachhaltigkeitskriterien

berücksichtigt und die Ökoeffizienz der Produkte optimiert. Die

Produkte von Autoneum tragen unter anderem entscheidend zur

Gewichtsreduktion von Fahrzeugen bei, was zu einem geringeren

Treibstoffverbrauch und CO2-Ausstoss von Fahrzeugen führt. Damit

unterstützt Autoneum Fahrzeughersteller in der Erfüllung von

zunehmend restriktiveren Umweltvorschriften und in der Abdeckung der

wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Fahrzeugen.



Download



Der Corporate Responsibility Report 2016 steht unter

http://ots.ch/lBBRP zum Download bereit.



