Vistaprint hat eine digitale Fundgrube eingerichtet, in der Kleinunternehmer wertvolle Ideen & Tipps rund um Unternehmensgründung und -wachstum finden.



Vistaprint.de/hub (http://vistaprint.de/hub/index) bildet einen zentralen Anlaufpunkt für alle Fragen rund um Marketing & Werbung, Branding und Content-Design. Hier können sich Kleinunternehmer Unterstützung holen, während sie sich durch die komplexe Welt der Geschäftsführung kämpfen.



Um Informationen zu den Themen bereitstellen zu können, bei denen Kleinunternehmer regelmäßig Hilfe benötigen, hat Vistaprint seine langjährige Erfahrung mit Millionen von Kleinunternehmen auf der ganzen Welt ausgewertet.



Aktuell gibt es bereits eine große Bandbreite an Beiträgen auf der Seite, einschließlich Anleitungen, Tutorien, Infografiken und Fallstudien inspirierender Kampagnen von Kleinunternehmern.



Die Artikel erklären anschaulich, wie man etwa einen Marketingplan schreibt, besser von Suchmaschinen erfasst wird, mehr Kundenbindung erreicht oder welche Stolpersteine man bei der Gründung eines Unternehmens vermeiden sollte. Die Inhalte werden von Vistaprint-Experten sowie von Gast-Autoren verfasst.



Während dieses Archiv für Kleinunternehmer weiter wächst, wird es immer mehr Schnittstellen zwischen der Ratgeberseite und der Vistaprint-Website geben, sodass Nutzer direkt von den Produktseiten zu relevanten Hintergrundinformationen weitersurfen können.



Georg Treugut, Vistaprints Countrymanager für Deutschland, dazu: "Als Unternehmen, das jedes Jahr Millionen von Kleinunternehmen beliefert, suchen wir ständig nach Wegen, unseren Kunden zusätzliche Unterstützung zu bieten. Kleinunternehmer müssen sich um so viele Dinge kümmern, wodurch sie oft nur wenig Zeit für neue Fertigkeiten oder die Werbung ihres Unternehmens haben.



Die 'Ideen & Tipps' Seite reagiert auf leicht verständliche Weise auf die grundlegenden Fragen vieler Kleinunternehmer: wie sie ihr Unternehmen bekannter machen können. Sie ist eine hilfreiche Quelle für alle Kleinunternehmer, ganz gleich an welchem Punkt der Geschäftsentwicklung sie sich befinden."



