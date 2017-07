Die britische Landeswährung steht seit dem Brexit-Votum im vergangenen Jahr unter Druck. Nun trübt auch noch der stellvertretende Notenbankchef die Aussicht auf eine Zinserhöhung ein. Das Pfund fällt - einmal mehr.

Die Unsicherheit über den Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union kann man am Finanzmarkt nirgends besser ablesen als an der Währung des Königreichs, dem britischen Pfund. Seit Monaten befindet es sich im Abwärtstrend. Zuletzt rauschte es gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung auf 1,1189 Euro je Pfund - und damit den tiefsten Stand seit acht Monaten. Mitte Mai waren es noch acht Cent mehr. Abgesehen von der Pfund-Schwächephase im vergangenen Herbst habe das Pfund zuletzt Mitte 2011 auf einem derartigen Niveau gelegen, ordnet Sören Hettler, Devisenanalyst der DZ Bank, die aktuelle Situation ein.

Der Negativtrend hat zwar einerseits mit einem aktuell starken Euro zu tun. Doch das ist eben nur die Hälfte der Wahrheit. Der jüngste Fall in dieser Woche fand seinen Auslöser in einem Doppelschlag des stellvertretenden britischen Notenbankchefs Ben Broadbent. Schon am Dienstag warnte er in einer Rede in Aberdeen vor den Schäden, die Großbritannien entstehen könnten, ...

