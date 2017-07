Solaranlagen bieten viele Vorteile wie finanzielle Ersparnisse, Umweltfreundlichkeit bis hin zur Energieunabhängigkeit. Gründe genug, dass Photovoltaik-Anlagen auf der ganzen Welt installiert werden. Inzwischen verfügt die Solarbranche auch über deutlich bessere Kenntnisse zur Verbesserung der Sicherheit von Phototvoltaik-Anlagen. Im Allgemeinen sind Solaranlagen sichere, verlässliche Systeme, die keine Gefahr für Menschen oder Sachwerte darstellen. Dennoch sollte man sich stets bewusst sein, dass Photovolatik-Module und -kabel bei Sonnenschein unter hoher Gleichspannung stehen. Ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen können diese hohen Gleichspannungen für Installateure, Wartungspersonal und Feuerwehrleute ein hohes Stromschlagrisiko darstellen. Vor dem Hintergrund dieser Gefahren müssen Sicherheitsanforderungen während der Installation, Wartung und im Fall eines Brandes berücksichtigt werden.

Fachhandwerker schließen während des Installationsprozesses Photovoltaik-Module an, die über eine Ausgangsspannung von 30?V bis 60?V verfügen. Während die Spannung, die an einem einzelnen PV-Modul anliegt, kein Sicherheitsrisiko darstellt, entsteht bei der Schaltung mehrerer Module in einer Reihe jedoch eine hohe Spannung, die während des Installationsvorganges für Installateure sehr gefährlich werden kann.

Sobald die Photovoltaik-Module in einem Strang miteinander verbunden und verschaltet sind, kann die Spannung bis zu 1000?V Gleichspannung (DC) erreichen. Nach Anschluss der Stränge an einen Wechselrichter geht die Solaranlage mit hoher Spannung in Betrieb.

Dies bedeutet, dass das Wartungspersonal bei Standard-Betriebs- und Wartungsarbeiten, zum Beispiel bei Wechsel- und Gleichspannungstests oder Strom-Spannungs-Kennlinien-Tests, hohen Spannungen ausgesetzt sein kann.

Während durch das Bedienen des Haupttrennschalters herkömmliche Strangwechselrichter mit abgeschaltet werden, gilt dies nicht für die Strang-Spannung, die - solange noch die Sonne scheint - auch gleich bleibend hoch ist.

Ein weiteres Sicherheitsrisiko liegt zudem bei dem eher seltenen Fall eines Brandes vor. Bisher gibt es nicht viele Berichte von Bränden in Verbindung mit Photovoltaik-Anlagen, und in den meisten der aufgetreten Schadensfälle war die Solaranlage nicht die Brandursache.

Dennoch müssen Feuerwehrleute bei Rettungseinsätzen an Photovoltaik-Systemen im Auge behalten, dass die Anlage solange unter Spannung steht, wie die Solarmodule Sonnenstrahlen ausgesetzt sind.

Als Vorsichtsmaßnahme, um das Risiko für sich und Kollegen zu minimieren, schalten Feuerwehrleute häufig die Stromversorgung ab. Erst dann ...

