NEW YORK (IT-Times) - Der Mac-Hersteller Apple wird sein erstes Datenzentrum in China eröffnen, um den strengeren lokalen Cybersecurity-Gesetzen in China zu entsprechen. Das neue Datenzentrum soll in Partnerschaft mit dem chinesischen Internet-Serviceunternehmen Guizhou-Cloud Big Data Industry Co Ltd...

Den vollständigen Artikel lesen ...