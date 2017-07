Zürich - Noch ist die Lage der Schweizer Inlandsbanken zufriedenstellend - obwohl das durchschnittliche Aufwand-Ertrag-Verhältnis in den letzten fünf Jahren um etwa 6 Prozentpunkte stieg und die Eigenkapitalrendite um fast ein Fünftel auf 5,7 Prozent sank, so die Strategieberatung Oliver Wyman in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...