Blue Jeans Network gehört erneut zu den "Cloud 100"(press1) - München, 12. Juli 2017 - Mit der Aufnahme in die Liste der"Forbes Cloud 100" zählt der weltweit führende Anbieter von cloudbasiertenVideokonferenz-Lösungen Blue Jeans Network zu den 100 besten Cloud-Unternehmen der Welt. Die nach 2016 zum zweiten Mal erstellte Liste wirdvon Forbes in Zusammenarbeit mit Bessemer Venture Partners veröffentlicht.Die feierliche Ehrung der gelisteten Unternehmen fand am 11. Juli imRahmen der "Cloud 100 Celebration" statt, die von Bessemer Venture Partners[1], Forbes [2] und Salesforce Ventures [3] in San Francisco veranstaltetwurde."Es ist uns eine große Ehre, von Forbes, Bessemer Venture Partners undSalesforce Ventures bereits zum zweiten Mal als eines der weltbestenPrivate-Cloud-Unternehmen ausgezeichnet zu werden", freut sich Blue Jeans-Mitgründer und CEO Krish Ramakrishnan. "Unser Portfolio ist von A bis Zdarauf ausgerichtet, Arbeitskollegen, Kunden und Geschäftspartner rund umden Globus miteinander zu verbinden und damit eine deutlich bessereProduktivität, Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen. Auf diesemWeg werden wir weiter voranschreiten, um unseren Anwendern auch künftigeine zeitgemäße Meeting-Erfahrung bereitzustellen."Im Zuge eines rigorosen Auswahlprozesses gingen beim Forbes-PartnerBessemer Venture Partners die Daten von Hunderten erfolgreicher Cloud-Startups ein, die sich für die Aufnahme in die "Forbes Cloud 100" 2017beworben hatten. Anhand dieser Daten nahm die mehrheitlich aus CEOs vonPublic-Cloud-Unternehmen bestehende Expertenjury dann das Ranking derBewerber vor und erstellte die Liste der 100 besten Anbieter. Auswahl undBewertung basierten auf folgenden Kriterien: geschätzter Marktwert (30 %),operative Kennziffern (20 %), Belegschaft & Firmenkultur (15 %) sowieFührungsposition im jeweiligen Markt (35 %). Diese wurden von denJurymitgliedern entsprechend gewichtet, um die Rangfolge der Unternehmenfestzulegen"Schon unsere erste "Cloud 100'-Liste hatte Technologiespezialisten undRisikokapitalgebern vor Augen geführt, wie viele spannende Private-Cloud-Unternehmen da draußen unterwegs sind. Mit unserer diesjährigen Liste istdas nicht anders", erklärt Alex Konrad, Redakteur der ""Cloud 100"-Listebei Forbes. "Forbes behält die Unternehmenswelt ständig im Blick und hatvielversprechende Kandidaten deshalb schon früh auf dem Radar. DieseFokussierung, kombiniert mit der Cloud-Expertise von Bessemer VenturePartners und Salesforce Ventures, macht die Aufnahme in die"Forbes Cloud100' zum echten Highlight."Auch Byron Deeter, erfahrener Cloud-Investor und Partner bei BessemerVenture Partners, findet lobende Worte: "Die hier gelisteten Unternehmenwirken als Schrittmacher der Cloud-Revolution, ihre Gründer und Teams sindeine Klasse für sich. Wir freuen uns daher sehr, ihre harte Arbeit und denenormen Wert zu feiern, den ihre Unternehmen generieren, indem sie einemilliardenschwere Softwarebranche dynamisch vorantreiben.""Das Cloud Computing bietet ungeheure Geschäftschancen, befeuert durchwachsende Budgets und steigende Nutzungsraten, die für rasanteFortschritte des Ökosystems sorgen", kommentiert John Somorjai, EVPSalesforce Ventures & Corporate Development. "Es ist ungeheuer spannend,das Potenzial dieser Top-Tier-Unternehmen ins Rampenlicht zu rücken und zusehen, welchen Weg sie und die Branche als Ganzes einschlagen."Das Ranking der 100 besten Cloud-Unternehmen und der 20 sogenannten"Rising Stars" kann online unter http://www.forbes.com/cloud100 abgerufenund am 27. Juli im neuen Forbes-Magazin nachgelesen werden.Informationen über Blue Jeans NetworkBlue Jeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperablerVideokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden.Blue Jeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen fürMeetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren dieLösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktopsoder Raumsysteme. Blue Jeans ist das moderne Äquivalent von traditionellenWebkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation fürjedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näherzusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.bluejeans.com.Pressekontakteloquenza pr gmbhJaya Hegele / Ina RoheEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel. +49 89.242038 0E-Mail: mailto:bluejeansnet@eloquenza.deZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.Leonce_1499862539.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Forbes 2017 (png, 78 KByte)[Quelle/Bildnachweis: Forbes]Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

July 12, 2017 10:10 ET (14:10 GMT)