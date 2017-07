Frankfurt - Heute um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ) veröffentlicht das US-Landwirtschaftsministerium in Washington neue Prognosen zu Angebot und Nachfrage auf wichtigen Agrarmärkten, so die Analysten der Commerzbank.In einer Reuters-Umfrage unter Händlern werde bei Weizen eine Kürzung der US-Endbestände erwartet. Dies gehe auf eine niedrigere Erntemenge bei Sommerweizen zurück. Seit Wochen würden Hitze und Trockenheit hier Einbußen erwarten lassen. Bei der US-Mais- und Sojabohnenproduktion würden gegenläufige Bewegungen prognostiziert. Die Maisernte werde trotz eines niedrigeren Ertrags leicht höher erwartet, was die Daten des Flächenberichts von Ende Juni widerspiegele. Dieser habe gezeigt, dass mit 90,9 Mio. Morgen etwas mehr Fläche mit Mais bestellt worden sei als im Frühjahr beabsichtigt. Dies seien aber noch immer 3% weniger als 2016.

