Mainz (ots) - Woche 29/17 Samstag, 15.07.



Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.00 Sabrinas Weg in den Dschihad - Verführt vom IS



6.25 Stunde Null - Wohin steuert die Türkei? Deutschland 2017



7.10 Terra X Die Welt der Ritter Männer in Eisen



7.55 Terra X Die Welt der Ritter Für Ruhm und Ehre



8.35 Terra X Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art



9.20 Der Silberberg Hexenwahn um 09.45 Uhr - entfällt!



10.05 Terra X Der große Anfang - 500 Jahre Reformation Der Funke Deutschland 2017



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



22.25 Kathedralen - Superbauten des Mittelalters USA 2014



23.10 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014



23.55 Terra X Ein Tag im Mittelalter Deutschland 2016



0.40 Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien Großbritannien 2012



1.20 Terra X Der große Anfang - 500 Jahre Reformation Der Funke Deutschland 2017 2.05 Terra X Der große Anfang - 500 Jahre Reformation Die Explosion Deutschland 2017



2.45 Terra X Der große Anfang - 500 Jahre Reformation Das Feuer Deutschland 2017



3.30 Kathedralen - Superbauten des Mittelalters USA 2014



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) ___________________________________________________________



Sonntag, 16.07.



Beginnzeitkorrekturen:



22.25 War Games - Der Kalte Krieg Atompoker Australien 2016



23.10 War Games - Der Kalte Krieg Flächenbrand Australien 2016



23.55 War Games - Der Kalte Krieg Ohnmacht Australien 2016



0.40 War Games - Der Kalte Krieg Abgrund Australien 2016



1.25 War Games - Der Kalte Krieg Zusammenbruch Australien 2016



2.05 Der Mann, der die Welt rettete Das Geheimnis der Kuba-Krise Großbritannien 2012



2.50 Geheimnisse des Kalten Krieges Wettlauf um die Megabombe Deutschland 2015



3.30 Geheimnisse des Kalten Krieges Welt am Abgrund Deutschland 2015



4.20 Geheimnisse des Kalten Krieges Schlachtfeld Europa Deutschland 2015 ______________________________________________________________







Montag, 17.07.



Beginnzeitkorrekturen:



23.55 ZDF-History Die zwei Leben der Hannelore Kohl Deutschland 2014



0.40 heute-journal



1.05 ZDF Expedition Mission X - Sieg über den Höllenberg Deutschland 2006



1.50 Terra X Mission X - Durchbruch bei Suez Durchbruch bei Suez Deutschland 2006



2.30 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Angst und Schrecken



3.15 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Das Bild der Welt Großbritannien 2015



4.00 Revolutionäre der Wissenschaft Es werde Licht



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) ______________________________________________________________



Dienstag, 18.07.



Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:



6.55 ZDF.reportage Hochsaison am Märchenschloss Chiemsee, König und Touristen Deutschland 2012



7.25 Traumurlaub Kreuzfahrt Sonnendeck mit Schattenseiten Deutschland 2017



8.10 Mein Traumurlaub Wie die Deutschen verreisen Deutschland 2017



8.55 ZDFzoom Können Sterne lügen? Hotelbewertungen in Deutschland Terra Xpress - Vor dem Touristen-Sturm um 09.00 Uhr - entfällt!



9.25 ZDFzoom Lufthansa in Turbulenzen Was wird aus Service und Sicherheit? Deutschland 2017



9.55 ZDFzeit Der große Bahn-Check Deutschland 2016



10.40 ZDFzoom Deutsche Post am Limit Preiskampf und gestresste Mitarbeiter Deutschland 2017



11.10 Terra Xpress Aufstand an der Autobahn



11.40 ZDF.reportage Schwer im Verkehr LKW-Flut auf Deutschlands Straßen



12.10 ZDFzoom Es stinkt! - Dicke Luft in Deutschland Deutschland 2016



12.35 Inside New York Verkehr am Limit USA 2016



13.20 ZDF-History 1983 - Welt am Abgrund Deutschland 2011 ZDF-History: Gefährliche Verführer - Die großen Populisten um 13.45 Uhr - entfällt! 14.05 ZDF-History Der Untergang der Sowjetunion Deutschland 2016 14.50 Aufstieg und Fall des Kommunismus Karl Marx und die Idee Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



1.10 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 2016



1.55 Wo die Armut wohnt Familien im Abseits Deutschland 2016



2.40 Wo die Armut wohnt Helfer im Brennpunkt Deutschland 2016



3.25 Plattenbau oder Reihenhaus Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014



4.10 Schwarzer Kanal oder BILD Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014



4.55 Ballermann oder Balaton Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 _______________________________________________________________



Mittwoch, 19.07.



Programmänderung:



11.30 ZDFzoom Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt Von Leerstand bis Luxusmieten Deutschland 2016 Albtraum Wohnen um 11.30 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 23.10 Tiere, die Geschichte machten Fleisch und Milch Australien 2016



23.55 Tiere, die Geschichte machten Fell und Haut Australien 2016



0.40 heute-journal



1.05 War Games - Der Kalte Krieg Wettrüsten Australien 2016



1.50 War Games - Der Kalte Krieg Hysterie Australien 2016 2.35 Deutschlands Krieger Die Bundeswehr und ihre Minister: Karl-Theodor zu Guttenberg Deutschland 2016



3.20 Deutschlands Krieger Die Bundeswehr und ihre Minister: Manfred Wörner Deutschland 2016



4.00 Deutschlands Krieger Die Bundeswehr und ihre Minister: Gerhard Stoltenberg Deutschland 2016



4.45 Deutschlands Krieger Die Bundeswehr und ihre Minister: Helmut Schmidt Deutschland 2016



__________________________________________________________________







Donnerstag, 20.07.



Programmänderung:



12.15 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017 Das Erbe der Nazis: 1945 - 1989 - um 12.15 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung und neue Beginnzeiten:



17.30 Supermenschen Cyborgs erobern die Welt Trabbi oder Käfer - Leben im geteilten Deutschland um 17.30 Uhr - entfällt!



18.15 Hacker, Freaks und Funktionäre Der Chaos Computer Club Deutschland 2016 Stress im Kiez um 18.15 Uhr - entfällt! 19.00 Deutschlands Supercops Verbrecherjagd im digitalen Zeitalter Deutschland 2017



19.45 ZDFzoom Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



23.10 Ich weiß, wer du bist Auf dem Weg zur allsehenden Gesellschaft



23.55 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016



0.40 heute-journal



1.05 Geheimnisse des Universums Unerklärliche Phänomene



1.50 Geheimnisse des Universums Die Wunder unseres Sonnensystems



2.35 Unser Universum Technik im All



3.20 Unser Universum Sind wir allein im All? 4.05 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Planeten USA 2010 4.50 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Supernova USA 2010



_____________________________________________________________________



Freitag, 21.07.



Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Mysterien des Weltalls Das Nichts Mit Morgan Freeman USA 2010



22.25 Geheimnisse des Universums Unerklärliche Phänomene



23.10 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016



23.55 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016



0.35 heute-journal



1.10 Mörderjagd Tod in San Francisco



1.50 Mörderjagd Tödliche Gier



2.35 Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz Deutschland 2014



3.20 Bekenntnisse eines Serienkillers Die mörderischen Spahalski-Zwillinge Frankreich 2011



4.05 Bekenntnisse eines Serienkillers Der Anhalter-Mörder Frankreich 2011



4.50 Bekenntnisse eines Serienkillers Bei Gelegenheit Mord Frankreich 2011



