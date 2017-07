Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--In der Großen Koalition gärt der Streit um die G20-Aufarbeitung gewaltig. Wegen der unterstellten Nähe der SPD zu linken Krawallmachern hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nachgezogen und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heftig angegriffen. "Das ist perfide", bezeichnete Schulz die Taktik von CDU und CSU nach dem G20-Gipfel in Hamburg.

Einerseits vergieße Merkel "Krokodilstränen, andererseits sende sie ihre Parteifreunde "zum Koffern" vor die Presse. "Diese unfaire Vorgehensweise innerhalb einer Regierung ist nicht akzeptabel", schimpfte Schulz bei einem Walkampfauftritt in Köln. "Wir haben es aufgegeben, von der anderen Seite Anstand zu erwarten", legte er nach.

Am Dienstag hatte SPD-Außenminister Sigmar Gabriel die Richtung vorgegeben und die Kanzlerin schwer attackiert. Er hatte bereits das Verhalten in den Reihen des Koalitionspartners als perfide kritisiert. Der Vorstoß Gabriels war nach Schulz' Worten mit ihm abgestimmt.

Merkel solle sich ein Beispiel an Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) nehmen, so Schulz, der in einer "würdigen" Regierungserklärung in der Hamburger Bürgerschaft seinen Teil der Verantwortung übernommen habe. Nur habe die Bundesregierung die Staats- und Regierungschefs nach Deutschland eingeladen.

In den Tagen nach dem Gipfel hatten einige Unions-Politiker den Sozialdemokraten vorgeworfen, auf dem linken Auge blind zu sein und sich nicht eindeutig gegen Gewalt aus dem linken Spektrum abzugrenzen. "Das gehört zu der Kategorie geistige Tiefflüge", meinte der SPD-Chef. Auf die Frage, ob nun eine Neuauflage der Großen Koalition noch einmal denkbar wäre, antworte er: "Wir streben eine SPD-geführte Bundesregierung an."

Schulz tourt im Wahlkampf am Mittwoch und Donnerstag durch sein Heimatland Nordrhein-Westfalen.

