DATASTAX WIRD IN DIE "FORBES CLOUD 100" AUFGENOMMEN(press1) - München, 12. Juli 2017 - DataStax [1] freut sich über dieAufnahme in die "Forbes Cloud 100"-Liste, die vom Forbes-Magazin inZusammenarbeit mit Bessemer Venture Partners veröffentlicht wird."Es ist uns eine große Ehre, von Bessemer Venture Partners, Forbes undSalesforce Ventures zu den 100 besten Private-Cloud-Unternehmen der Weltgezählt zu werden", erklärt Billy Bosworth, CEO von DataStax. "DieAufnahme in die Liste bestärkt uns in unserem Vorgehen, dem Markt dieführende Datenmanagement-Plattform für die Always-On-Ökonomiebereitzustellen. Die vergangenen zwölf Monate waren von starkem Wachstumund Momentum geprägt. Meilensteine waren neben der Veröffentlichung derneuesten Version von DataStax Enterprise und der Übernahme von DataScale,aus dem DataStax Managed Cloud hervorging, auch die Expansion in Europaund Asien sowie die Einführung eines innovativen CX-Daten-Frameworks mitneuen Lösungen für eine noch attraktivere Kundenerfahrung."Im Rahmen des rigorosen Auswahlprozesses für die "Forbes Cloud 100" gingenbeim Forbes-Partner Bessemer Venture Partners die Daten von Hundertenerfolgreicher Cloud-Startups ein, die sich für die Aufnahme in diediesjährige Liste beworben hatten. Anhand dieser Daten nahm diemehrheitlich aus CEOS von Public-Cloud-Unternehmen bestehende Expertenjurydann das Ranking der Bewerber vor und erstellte die Liste der 100 bestenAnbieter. Auswahl und Bewertung basierten auf den Kriterien geschätzterMarktwert (30 %), operative Kennziffern (20 %), Belegschaft Firmenkultur(15 %) sowie Führungsposition im jeweiligen Markt (35 %), die von denJurymitgliedern entsprechend gewichtet wurden, um die Rangfolge derUnternehmen festzulegen."Schon unsere erste "Cloud 100"-Liste hatte Technologiespezialisten undRisikokapitalgebern vor Augen geführt, wie viele spannende Private-Cloud-Unternehmen da draußen unterwegs sind. Mit unserer diesjährigen Liste istdas nicht anders", erklärt Alex Konrad, Redakteur der "Cloud 100"-Listebei Forbes. "Forbes behält die Unternehmenswelt ständig im Blick und hatvielversprechende Kandidaten deshalb schon früh auf dem Radar. DieseFokussierung, kombiniert mit der Cloud-Expertise von Bessemer VenturePartners und Salesforce Ventures, macht die Aufnahme in die "Forbes Cloud100" zum echten Highlight."Byron Deeter, erfahrener Cloud-Investor und Partner bei Bessemer VenturePartners, ergänzt: "Die hier gelisteten Unternehmen wirken alsSchrittmacher der Cloud-Revolution, ihre Gründer und Teams sind eineKlasse für sich. Wir freuen uns daher sehr, ihre harte Arbeit und denenormen Wert zu feiern, den ihre Unternehmen generieren, indem sie einemilliardenschwere Softwarebranche dynamisch vorantreiben.""Das Cloud Computing bietet ungeheure Geschäftschancen, befeuert durchwachsende Budgets und steigende Nutzungsraten, die für rasanteFortschritte des Ökosystems sorgen", kommentiert John Somorjai, EVPSalesforce Ventures Corporate Development. "Es ist ungeheuer spannend, dasPotenzial dieser Top-Tier-Unternehmen ins Rampenlicht zu rücken und zusehen, welchen Weg sie und die Branche als Ganzes einschlagen."Das Ranking der 100 besten Cloud-Unternehmen und der 20 "Rising Stars"kann online unter [2]www.forbes.com/cloud100 [2] abgerufen und am 27.Juli im neuen Forbes-Magazin nachgelesen werden.Die feierliche Ehrung der gelisteten Unternehmen fand am 11. Juli imRahmen der "Cloud 100 Celebration" statt, die von [3]Bessemer VenturePartners [3], [4]Forbes [4] und [5]Salesforce Ventures [5] in SanFrancisco veranstaltet wurde. Teilnehmer waren neben den CEOs der Public-Cloud-Unternehmen auch die CEOs der "Cloud 100"-Vertreter und der 20 als"Rising Stars" bezeichneten Newcomer.Über DataStaxAlles beginnt mit einer Frage. Wie kann man diese Milliarden von Daten,die jede Sekunde rund um den Globus anfallen, sinnvoll einsetzen? Bringtman die richtigen Technologien, Geräte und Daten in der richtigen Weisezusammen, können sie eine Ära definieren, Innovationen vorantreiben unddie Art und Weise, wie wir mit unserer Umgebung in Beziehung treten, fürimmer verbessern. DataStax ist die Antwort auf diese Frage. DataStaxEnterprise auf Basis von Apache Cassandra ist eine Always-on-Datenplattform, die ihre Leistungsfähigkeit bei den anspruchsvollstenAnwendungen weltweit unter Beweis gestellt hat.Mit über 500 Kunden in mehr als 50 Ländern bietet DataStaxDatenmanagementlösungen für die innovativsten Unternehmen der Welt, wieNetflix, Safeway, ING, Adobe, Intuit, Target und eBay. Das imkalifornischen Santa Clara ansässige Unternehmen wird von führendenInvestoren unterstützt, darunter Comcast Ventures, Crosslink Capital,Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield Byers, MeritechCapital, Premji Invest und Scale Venture Partners. Wenn Sie weitereInformationen wünschen, können Sie uns auf DataStax.com/customers besuchenoder auf Twitter unter @DataStax folgen.DataStax ist eine eingetragene Handelsmarke von DataStax Inc. und seinenTochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

